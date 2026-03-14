पाकिस्तानी फलंदाजाच्या धावबादचा वाद! मोहम्मद कैफ बांगलादेशच्या कर्णधारावर भडकला, म्हणाला, हे चुकीचं

बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना जिंकून पाकिस्तानने ३ सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली. दुसरा सामना पाकिस्तानने १२८ धावांनी जिंकला. पहिल्या सामन्यात बांगलादेशनं पाकिस्तानला ८ गडी राखून लोळवलं होतं. दरम्यान, दुसरा सामना पाकिस्तानचा सलमान अली आगाच्या वादग्रस्त धावबादमुळे चर्चेत आला आहे. अनेकांनी पाकिस्तानच्या सलमान अली आगाची बाजू घेतलीय तर काहींनी बांगलादेशच्या मेहदी हसन मिराजने जे केलं ते खिलाडूवृत्तीच्या विरोधात असल्याचं मह्टलंय..सलमान अली आगा पाकिस्तानच्या डावाच्या ३९ व्या षटकात धावबाद झाला. हे षटक बांगलादेशचा कर्णधार मेहदी हसन मिराज टाकत होता. षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर मोहम्मद रिझवानने मारलेला चेंडू नॉन स्ट्रायकर एंडला असलेल्या सलमान आगाच्या दिशेनं गेला. त्यावेळी गोलंदाज मेहदी हसन मिराजने तो चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा मेहदी आणि सलमान एकमेकांना धडकले..सलमान अली आगा क्रीजच्या बाहेर होता. तर मेहदी हसन मिराज त्याला येऊन धडकल्यानंतर पायात असलेला चेंडू उचलून देण्यासाठी सलमान खाली वाकला. तेवढ्यात मेहदी हसन मिराजने चपळाईने चेंडू उचलला. त्यावेळी सलमान अली आगा क्रीजच्या बाहेर असल्यानं त्याला धावबाद केलं. पंचांनी नियमानुसार बाद दिलं..BAN vs PAK : हा, घे बॉल... कर OUT! पाकिस्तानी फलंदाजाचा मुर्खपणा जगाने पाहिला... बाद देताच बांगलादेशच्या खेळाडूला भिडला Video Viral .दरम्यान, आता या धावबादवरून वाद निर्माण झाला आहे. भारताचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटर मोहम्मद कैफने सोशल मीडियावरून यावर नाराजी व्यक्त केलीय. हे आजिबात योग्य नाहीय. विकेट घेण्यासाठी कितीही हताश झालात तरी अशा पद्धतीने बाद करणं योग्य ठरवता येणार नाही. एका कर्णधाराकडून तर नाहीच नाही. तरुण खेळाडूंनी नेहमी लक्षात ठेवा, वर्ल्ड कप जरी पणाला लागला असेल तरी बांगलादेशच्या कर्णधाराने जे केलं ते करू नका. निष्पक्ष खेळाशिवाय खेळ कधी खेळ असत नाही..सलमान आगा बाद होताच पाकिस्तानचा डाव गडगडला. संघाला ५० षटकेही पूर्ण खेळून काढता आली नाहीत. ४७.३ षटकात पाकिस्तानने २७४ धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना बांगलादेशचा संघ फक्त ११४ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला.