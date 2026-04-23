IPL 2026: 'पॅट कमिंस SRH संघात आला तरी ईशान किशनच हवा कर्णधार, कारण...', काव्या मारनला मिळाला सल्ला

IPL 2026, Sunrisers Hyderabad Marathi News: भारताचे माजी क्रिकेटपटू संजय बांगर यांनी सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशन याच्या नेतृत्वगुणाचे कौतुक केले. याप्रसंगी संजय बांगर यांनी ईशान किशन कर्णधार म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या सरस आहे. पॅट कमिंस याचे हैदराबाद संघामध्ये पुनरागमन झाल्यानंतरही ईशान किशन याच्याकडेच नेतृत्व कायम ठेवायला हवे. पॅट कमिंस हा दुखापतीमुळे एक वर्ष क्रिकेटपासून दूर होता. त्यामुळे त्याच्या तंदुरुस्तीवरही शंका असणार आहे. त्यामुळे ईशान किशन याच्याकडेच कर्णधारपदाची धुरा ठेवायला हवी..पॅट कमिंस याला पाठीच्या दुखापतीमुळे टी-२० विश्वकरंडकालाही मुकावे लागले होते. आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमातील सुरुवातीच्या लढतींमध्येही तो खेळू शकला नाही. येत्या शनिवारी हैदराबाद व राजस्थान यांच्यामध्ये जयपूर येथे लढत पार पडणार आहे. या लढतीत पॅट कमिंसचे पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता आहे. हाच धागा पकडून संजय बांगर यांनी आपले मत व्यक्त केले..संजय बांगर यांनी पुढे नमूद केले, की कर्णधार म्हणून ईशान किशन आपल्या गोलंदाजांचा वापर करण्याच्या बाबतीत डावपेचात्मकदृष्ट्या खूप चांगला आहे. कोणत्या फलंदाजांविरुद्ध कोणत्या गोलंदाजांचा वापर करायचा हे त्याला चांगलेच ठाऊक आहे..फिरकी गोलंदाजांचा प्रभावी वापरईशान किशन याने दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत ज्या प्रकारे आपल्या फिरकी गोलंदाजांचा वापर केला, ते प्रभावी होते. बऱ्याचदा भारतीय कर्णधार असल्यामुळे संघात सातत्य येते. पॅट कमिंससारखा गोलंदाज किती तंदुरुस्त आहे, याबद्दलही विश्वासाने सांगता येत नाही.दरम्यान, आता काव्या मारन संघमालकीण असलेल्या हैदराबाद संघाचे पुढच्या सामन्यात कोण नेतृत्व करणार हे पाहावे लागणार आहे.