'MS Dhoni खेळतोय की नाही, मला फरक पडत नाही, त्याच्या नादात CSK ने...', संजय मांजरेकरांचं रोखठोक मत

IPL 2026 CSK Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. त्याला पोटरीची दुखापत असल्याचे हंगामापूर्वीच सांगण्यात आले होते. पण त्याने काही दिवसांपूर्वीच सरावाला सुरुवात केली होती. त्यामुळे तो पुनरागमन करेल, असं वाटलं होतं. परंतु, त्याचे अद्याप पुनरागमन झाले नाही. विशेष म्हणजे तो कोणत्याच सामन्यासाठी स्टेडियममध्येही आला नाही. .IPL 2026: राजस्थानच्या मार्गात लखनौचा अडथळा? प्लेऑफ गाठण्यासाठी आजच्या सामन्यात विजय हवाच, पाहा संभावित Playing XI.यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) त्यांचा घरच्या मैदानातील अखेरचा सामना सोमवारी (१८ मे) खेळणार होते. धोनी (MS Dhoni) किमान चेपॉकवरील (Chepauk) शेवटच्या सामन्यासाठी तरी मैदानात उतरेल, अशी अपेक्षा सर्व चाहत्यांची होती. परंतु, तो स्टेडियममध्ये आल्यानंतरही सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरला नाही. यादरम्यान त्याच्याबाबत बरीच चर्चा झाली. याबाबत आता संजय मांजरेकरांनी रोखठोक मत मांडले आहे. मांजरेकर स्पोर्टस्टार पॉडकास्टवर बोलताना म्हणाले की ते धोनीच्या परिस्थितीबाबत चर्चा करून वैतागले आहेत. तसेच त्यांच्यामते चेन्नई सुपर किंग्स संघाच्या समतोलपणावर आणि निकालांवर लक्ष देण्यापेक्षा धोनीबाबत खूप भावनिक झाली आहे. पण असे असले तरी धोनीबद्दल मात्र त्यांना कौतुक असल्याचे त्यांनी म्हटले..ते म्हणाले, 'प्रामाणिकपणे सांगायचे, तर मी एका आयकॉनबद्दल बोलून मला खूप दमवले आहे, माझ्याकडे धोनीबद्दल बोलायल काही उरले नाही. तरी तुम्हाला जर थोडक्यात आणि स्पष्ट उत्तर ऐकायचे असेल, तर तो खेळतोय की नाही, याने मला फरक पडत नाही. चेन्नईने ही परिस्थितीत खूप वेगळ्याप्रकारे हाताळली आणि त्यामुळे माझा रस निघून गेला.'.मांजरेकर पुढे धोनीबाबत बोलताना म्हणाले, 'धोनीने जे देशासाठी केले, ती प्रत्येक गोष्टी मी मनात ठेवतो. तो माझा आवडता कर्णधार असून दिग्गज कर्णधारांपैकी एक आहे. मला त्याने जे काही केले, त्यासाठी तो आवडतो. सध्याचा जो धोनी आहे, ती फक्त त्याची सावली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने धोनीची परिस्थिती खूप वाईट प्रकारे हाताळली आणि त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण संघात गोंधळ दिसला. त्यामुळे धोनी शेवटचा सामना खेळेल की नाही, ही त्याच्या चाहत्यांसाठी आणि सर्वांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. पण मी त्याच धोनीला पसंती देईल, ज्याला मी भारतासाठी आणि चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना पाहिले आहे. अगदी हा संघही जो आत्ता चेन्नईचा आहे, त्या संघालाही जर धोनी त्याच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये असता आणि या संघाचे नेतृत्व करत असता, तर त्याने या संघालाही प्लेऑफमध्ये नेले असते.'.Mumbai Indians ला शेवटच्या सामन्याआधी मोठा धक्का! शतकवीर खेळाडूसह युवा ऑलराऊंडर IPL 2026 मधून बाहेर.दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्सला आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीचा शेवटचा सामना २१ मे रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध अहमदाबादमध्ये खेळायचा आहे. प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकावाच लागणार आहे.