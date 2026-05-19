IPL 2026: राजस्थानच्या मार्गात लखनौचा अडथळा? प्लेऑफ गाठण्यासाठी आजच्या सामन्यात विजय हवाच, पाहा संभावित Playing XI

जयपूर : सलग तीन पराभवांमुळे प्लेऑफच्या आशा आधांतरी असलेल्या राजस्थान रॉयल्स संघाचा आज लखनौविरुद्ध सामना होत आहे. राजस्थान सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे. त्यांना किमान चौथ्या स्थानापर्यंत मजल मारावी लागणार आहे..राजस्थानचा घरच्या मैदानावरचा हा अखेरचा सामना आहे आणि त्यांना यंदाच्या मोसमात या मैदानावर एकही सामना जिंकता आलेला नाही. या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर धावांचा पाऊस पडत आहे, राजस्थान संघात वैभव सूर्यवंशीसारखे तडाखेबाज फलंदाज आहेत तरीही त्यांना विजय मिळवता आलेला नाही. राजस्थान संघाचा अखेरचा साखळी सामना मुंबईविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे..मिचेल स्टार्क विरुद्ध वैभव सूर्यवंशी यांच्यात रंगणार हायव्होल्टेज ड्रामा, राजस्थान रॉयल्सला प्लेऑफची मोठी संधी, RR साठी करो अथवा मरो.रविवारी दिल्लीविरुद्ध झालेल्या सामन्यात राजस्थानला मोठी धावसंख्या उभारण्याची संधी होती, परंतु १४ व्या षटकांतील दोन बाद १६१ वरून त्यांना २० व्या षटकाअखेर आठ बाद १९३ पर्यंत मर्यादित राहावे लागले होते. अखेरच्या सहा षटकांत झालेली पडझड त्यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली होती. मिचेल स्टार्कने एकाच षटकात तीन फलंदाज बाद करून राजस्थान संघाच्या फलंदाजीच्या मुळावर घाव घातला होता..मधल्या फळीतील या पडझडीमुळे राजस्थानचा संघ पुन्हा एकदा १५ वर्षीव वैभव सूर्यवंशीवर अंवलंबून आहे, हे स्पष्ट झाले, परंतु त्याला त्याच्यापेक्षा सीनियर असलेल्या यशस्वी जयस्वालकडून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याचे उघड होत आहे..ध्रुव जुरेल काही सामन्यात चमक दाखवत आहे. रविवारच्या सामन्यातही त्याने अर्धशतकी खेळी केली होती. कर्णधार रियान परागनेही तीन चौकार आणि पाच षटकारासह अर्धशतक केले, परंतु त्यानंतरच्या सर्व फलंदाजांनी निराशा केली. या कमकुवत बाजूवर राजस्थान संघाला मार्ग काढावा लागणार आहे. १९३ धावा करूनही राजस्थानला दिल्लीविरुद्धचा सामना जिंकता आला असता, परंतु क्षेत्ररक्षकांनी दगा दिला. क्षेत्ररक्षण अशा प्रकारे सुमार होत असेल, तर आम्ही पहिल्या चार संघात राहू शकत नाही, अशी निराशा रियान परागने सामन्यानंतर व्यक्त केली होती..प्लेऑफ गाठणार का, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा आहे, मुळात आम्हाला कामगिरीत मोठी सुधारणा करावी लागेल. त्याचबरोबर इतर संघांच्या निकालावरही लक्ष ठेवावे लागेल. जर आम्ही प्लेऑफ गाठू शकलो नाही, तर ती सर्वस्वी आमचीच चूक असेल. त्यामुळे आता कशी सुधारणा करायची, याकडे गांभिर्याने लक्ष द्यावे लागेल, असेही तो म्हणाला..IPL 2026 Playoff Scenario : ४ जागांसाठी ७ संघांमध्ये शर्यत! प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याची कोणाला किती संधी? जाणून घ्या डोकं चक्रावून टाकणारं समीकरण.रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा लखनौ संघाने गेल्या सामन्यात विजय मिळवला असला तरी ते तळाच्या १० व्या क्रमांकावर आहेत. या क्रमांकात सुधारणा करणे हेच त्यांचे ध्येय आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून बेधडक खेळ होण्याची शक्यता आहे. असाच खेळ त्यांनी १५ तारखेला केला आणि माजी विजेत्या चेन्नई संघाला पराभवाचा धक्का दिला. आता उद्या ते राजस्थानच्याही मार्गात अडथळा ठरू शकतात..संभावित प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स (RR) संभाव्य संघ:रियान पराग (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा आणि नांद्रे बर्गर. लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) संभाव्य संघ:ऋषभ पंत (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), मिचेल मार्श, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, एडन मार्कराम, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मोहसीन खान, प्रिन्स यादव, दिग्वेश सिंग राठी आणि मयंक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.