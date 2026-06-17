'Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघातूनच मी वगळलं असतं...' श्रीलंकेविरुद्धच्या भांडणानंतर संजय मांजरेकरांचं खळबळजनक भाष्य

भारतीय अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून तिरंगी वनडे मालिका खेळत आहे. या मालिकेत भारतीय अ संघाकडून १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशीही खेळत आहे. मात्र त्याला अद्याप या मालिकेत फारशी छाप पाडता आलेली नाही. यातच त्याचे श्रीलंका अ संघच्या खेळाडूंविरुद्ध सोमवारी वाद झाले. त्यावर आता संजय मांजरेकरांना भाष्य केले आहे. .IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video.सोमवारी भारत अ आणि श्रीलंका अ संघात साखळी फेरीतील दुसरा सामना झाला. या सामन्यात भारतीय अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात दोन्ही संघांनी निर्धारीत वेळेनंतर २६५ धावाच केल्याने बरोबरी झाली होती. त्यामुळे सुपर ओव्हर खेळवली जावी यासाठी भारतीय संघ आग्रही होता. त्यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंका अ संघाने १६ धावा केल्या आणि भारतासमोर १७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी या युवा खेळाडूंना १० धावाच करता आल्या. .त्यानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंकडून जोरदार सेलिब्रेश झाले. त्यावेळी वैभव सूर्यवंशीला उद्देशून शेरेबाजीही करण्यात आली. त्यानेही उलटून उत्तर दिले, ज्यानंतर वातावरण तापले आणि श्रीलंकेचा खेळाडू व वैभव यांच्यात ढकला ढकली झाली. पण त्यांना इतर खेळाडूंनी मध्यस्थी करून बाजूला नेले. या घटनेचे पडसाद उमटले असून त्याबाबत चर्चा होत आहे. संजय मांजरेकरांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की बुधवारी (१७ जून) होत असलेल्या अफगाणिस्तान अ संघाविरूद्धच्या सामन्यावेळी त्याला संघातून वगळलं असतं. .IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video.मांजरेकरांनी एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) पोस्ट केली आहे की 'जर मी भारतीय अ संघाचा प्रशिक्षक किंवा मॅनेजर असतो, तर मी वैभव सूर्यवंशीला या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी वगळले असतो. मैदानात कोणत्याही परिस्थितीत शारीरिक धक्काबुक्की करणे योग्य नाही, हे समजण्यासाठी फक्त मी हे केले असते.' मांजरेकरांच्या या पोस्टची सध्या चर्चा होत आहे.दरम्यान, वैभवसाठी ही तिरंगी मालिका अद्याप फारशी चांगली राहिलेली नाही. त्याने ४ सामन्यांत २९ .२५ च्या सरासरीने ११७ धावा केल्या आहेत. त्याने १४, ४४, २१ आणि ३८ अशा धावांच्या खेळी केल्या आहेत..भारताचा अफगाणिस्तानवर विजयदरम्यान, बुधवारी भारतीय अ संघाने अफगाणिस्तान अ संघाला १०१ धावांनी पराभूत करत मोठा विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाने अंतिम सामन्यातील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. या सामन्यात भारताने ५० षटकात ९ बाद ३१९ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ३२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानचा डाव ३६.५ षटकात २१८ धावांवर संपुष्टात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.