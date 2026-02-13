IND vs PAK : संजू सॅमसन OUT, अभिषेक शर्मा IN ! पाकिस्तानविरुद्ध टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन मोठे बदल

India Pakistan T20 World Cup February 15 playing XI: बहिष्काराच्या नाट्यानंतर अखेर भारत-पाकिस्तान सामना १५ फेब्रुवारीला कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर होणार आहे. भारताला हायब्रिय करारामुळे पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यासाठी कोलंबो येथे जावं लागणार आहे. पाकिस्तानचे सर्व सामने इथेच होणार असल्याने त्यांच्याकडे अडव्हांटेज आहे. पण, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया पाकिस्तानला पराभूत करण्यासाठी सज्ज आहे. त्यासाठी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल करू शकतात..अमेरिका व नामिबाया या संघांना पराभूत करून भारताने अ गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तानला नमवून Super 8s मध्ये आपली जागा पक्की करण्यासाठी भारत सज्ज आहे. अभिषेक शर्माला ( Abhishek Sharma) आजारपणामुळे नामिबियाविरुद्धच्या लढतीला मुकावे लागले होते. पण, आता तो पूर्णपणे बरा झाला आहे आणि पाकिस्तानविरुद्ध मैदानावर उतरण्यासाठी तयार आहे. शर्माच्या येण्याने संजू सॅमसनला पुन्हा बाकावर बसवले जाऊ शकते. नामिबियाविरुद्ध त्याने ८ चेंडूंत २२ धावांची खेळी केली, परंतु त्याने मिळालेली संधी गमावली..IND vs PAK : आर अश्विनची 'स्मार्ट' आयडिया! फेकाड्या उस्मान तारिकला 'डिवचण्या'चा फंडा सांगितला! म्हणाला, भारताने तर.. Video.याशिवाय भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कुलदीप यादव ( Kuldeep Yadav) याची एन्ट्री होऊ शकते. कोलंबोची खेळपट्टी ही फिरकीपटूंसाठी पोषक मानली जातेय आणि भारतीय संघ अतिरिक्त फिरकीपटूसह मैदानावर उतरू शकतो. कुलदीपसाठी रिंकू सिंगला बाहेर बसवले जाऊ शकते. पण, जर भारतीय संघाला फलंदाजीत तडजोड करायची नसेल तर कुलदीपच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले जाऊ शकते किंवा रिंकूच्या जागीही तो खेळू शकतो. शिवम दुबेच्या जागी मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन होऊ शकते..IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची घर घर थांबली! Mumbai Indians ची आडकाठी, तरीही RCB ला मिळालं हक्काचं होम ग्राऊंड.India's Predicted XI Vs Pakistan : अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा ७-१ असा शानदार रेकॉर्ड आहे, परंतु सलमान आगाच्या नेतृत्वाखालील संघाने त्यांच्या अप्रत्याशित खेळामुळे त्यांना गृहीत धरता येणार नाही. मेन इन ग्रीनने बाबर आझम आणि शादाब खान सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना समाविष्ट करून त्यांची टीम मजबूत केली आहे, तर उस्मान तारिक त्याच्या अनोख्या साईडआर्म अॅक्शनने एक नवीन आव्हान आणेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.