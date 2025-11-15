Cricket

CSK Captain: संजू सॅमसनला संघात घेतलं, पण IPL 2026 मध्ये कर्णधार कोण? चेन्नईने स्पष्टच सांगून टाकलं

Chennai Super Kings confirm Captain for IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२६ साठी संजू सॅमसनला संघात घेतले आहे. यानंतर चेन्नईचे नेतृत्व आयपीएल २०२६ मध्ये कोण करणारस हे संघाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Ruturaj Gaikwad - Sanju Samson | CSK Captain for IPL 2026

Ruturaj Gaikwad - Sanju Samson | CSK Captain for IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनला संघात घेतले आहे.

  • सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड केले आहे.

  • यानंतर आता चेन्नईने आयपीएलसाठी कोण कर्णधार असेल हे देखील स्पष्ट केले आहे.

