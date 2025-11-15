CSK Captain: संजू सॅमसनला संघात घेतलं, पण IPL 2026 मध्ये कर्णधार कोण? चेन्नईने स्पष्टच सांगून टाकलं

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनला संघात घेतले आहे. सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड केले आहे. यानंतर आता चेन्नईने आयपीएलसाठी कोण कर्णधार असेल हे देखील स्पष्ट केले आहे. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ हंगाम जरी पुढच्यावर्षी खेळवला जाणार असला, तरी त्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. या तयारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) पार पडला. शनिवारी सर्व फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघात रिटेन केलेल्या आणि संघातून रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली. आता यानंतर सर्व संघ पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या लिलावातून आपला संघ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान आयपीएल रिटेंशनपूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने एक मोठा निर्णय घेत अनेक चाहत्यांना धक्का दिला..IPL 2026 Retentions: धोनी खेळणार! CSK ने ऋतुराज, ब्रेव्हिससह 'या' खेळाडूंना केलं रिटेन; 'बेबी मलिंगा' संघातून बाहेर.चेन्नईला आयपीएल २०२६ साठी एक उत्तम यष्टीरक्षक फलंदाज हवा होता, ज्यासाठी ते गेल्या काही दिवसांपासून संजू सॅमसनचा विचार करत असल्याचे समोर आले होते. अखेर हे ट्रेड पूर्ण झाले. चेन्नई सुपर किंग्सने राजस्थान रॉयल्सकडून १८ कोटी रुपयांच्या किंमतीत संजू सॅमसनला संघात घेतले. मात्र त्याला संघात घेताना चेन्नईला त्यांच्याकडून १२ हंगाम खेळलेला दिग्गज अष्टपैलू रवींद्र जडेजा आणि इंग्लंडचा अष्टपैलू सॅम करनला ट्रेड करावे लागले आहे. चेन्नईने गेल्यावर्षी जडेजाला १८ कोटींमध्ये संघात कायम केले होते, पण त्याला राजस्थानला १४ कोटींमध्येच ट्रेड करण्यात आले आहे. तसेच करनला लिलावात त्याच्यासाठी मोजलेल्या २.४ कोटींच्या किंमतीतच ट्रेड केले आहे. त्यामुळे आता जडेजा आणि करन आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थानकडून खेळताना दिसणार आहे, तर संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना दिसणार आहे..दरम्यान, राजस्थान रॉयल्समध्ये संजू सॅमसन कर्णधार होता, त्यामुळे चेन्नईमध्ये आल्यानंतर त्याच्याकडे कर्णधारपद दिले जाणार का, ही चर्चा जोरदार रंगली होती. चेन्नई कर्णधारपद २००८ पासून २०२१ पर्यंत एमएस धोनीने सांभाळले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये रवींद्र जडेजाकडे ही जबाबदारी देण्यात आली, मात्र ८ सामन्यांनंतर त्याने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा ही जबाबदारी धोनीच्या खांद्यावर आली. त्यानंतर २०२३ मध्येही धोनीनेच ही जबाबदारी सांभाळताना चेन्नईला पाचव्यांदा विजेतेपद जिंकून दिले. यावेळी अंतिम सामन्यात जडेजाने दिलेले योगदान महत्त्वाचे ठरले. त्यानंतर २०२४ आयपीएल हंगामाआधी धोनीने चेन्नईच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी ऋतुराज गायकवाडच्या खांद्यावर सोपवली. २०२४ हंगामात ऋतुराजने नेतृत्व केले, पण २०२५ हंगामात ५ सामन्यांनंतर ऋतुराज दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला, त्यामुळे उर्वरित हंगामातही धोनीने कर्णधारपद सांभाळलं होतं..IPL 2026 Retention: कोणत्या संघाने कोणाला केलं रिलीज अन् कोणाला रिटेन, किती उरले पैसे? सर्व १० संघांची संपूर्ण लिस्ट .त्यामुळे २०२६ मध्ये चेन्नईचे नेतृत्व ऋतुराज करणार की आता सॅमसनला घेतल्याने तो करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र चेन्नईने याबाबत एक पोस्ट करत सर्व अफवांना पूर्णविराम लावला आहे. चेन्नईने स्पष्ट केले की ऋतुराज गायकवाडच चेन्नईचा कर्णधार म्हणून कायम राहणार आहे. त्यामुळे सॅमसन आयपीएल २०२६ मध्ये ऋतुराजच्या नेतृत्वात खेळताना दिसणार हे स्पष्ट झाले आहे. यातून चेन्नई ऋतुराजकडे त्यांचा भविष्यातील पुढच्या काही हंगामांसाठी कर्णधार म्हणून विचार करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे..ऋतुराजने आत्तापर्यंत १९ सामन्यांमध्ये चेन्नईचे नेतृत्व केले असून ८ सामने जिंकले आहेत आणि ११ सामने पराभूत झाले आहेत. ऋतुराज चेन्नईच्या फलंदाजी फळीचाही महत्त्वाचा भाग आहे. २०२० मध्ये त्याने चेन्नईसाठी पदार्पण केले होते. तेव्हापासून तो संघाचा महत्त्वाचा भाग बनला असून त्याने प्रत्येक हंगामात मोलाचे योगदान दिले आहे. त्याने चेन्नईसाठी ७१ सामने खेळले असून २ शतके आणि २० अर्धशतकांसह २५०२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.