India vs Sri Lanka T20I squad latest updates: न्यूझीलंड दौरा आटपून ११ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर टीम इंडिया घरच्या मैदानावर श्रीलंकेचा वन डे व ट्वेंटी-२० मालिकेत सामना करणार आहे. १३ डिसेंबरपासून वन डे मालिकेला सुरुवात होईल आणि त्यासाठीचा संघ येत्या १-२ दिवसांत बीसीसीआय जाहीर करेल. पण, त्याचवेळी तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी कोणाला संधी मिळेल, याचीही उत्सुकता आहेच. २२ डिसेंबरला पहिला ट्वेंटी-२० सामना राजकोट येथे खेळवला जाणार आहे आणि श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील या संघात उलथापालथ पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आशिया चषक रायझिंग स्टार वन डे स्पर्धेत विश्वविक्रमी द्विशतक झळकावून त्याची उपयुक्तता पुन्हा सिद्ध करून दाखवली. त्यामुळे त्याला ट्वेंटी-२० संघातून बाहेर ठेवणे आता निवड समितीसाठी अशक्य गोष्ट झाली आहे. तसे केल्यास त्यांना टीकेचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित आहे. पण, आता वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यासाठी जोर वाढला आहे आणि या परिस्थिती संजू सॅमसनला आणखी किती संधी द्यायची हा प्रश्न उपस्थित नक्की राहतो. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयाचा नायक म्हणून संजू संघात आहे, परंतु त्यानंतरची त्याची कामगिरी काही खास झालेली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India Probable ODI Squad for Sri Lanka Series: मोहम्मद सिराज बाकावरच, जसप्रीत बुमराहला विश्रांती? श्रीलंकाविरुद्ध कशी असेल भारताची वन डे टीम? लवकरच घोषणा.सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत केरळचे नेतृत्व करणाऱ्या संजूला मागील सहा सामन्यांत ४७, २६, २, १७, १४ व ४४ धावा करता आल्या आहेत. भारताकडून सलामीला खेळणारा संजू या स्पर्धेत तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला, कारण त्याने मोहम्मद अझरुद्दीनला सलामीचे स्थान दिले आणि या खेळाडूने दमदार कामगिरी करून दाखवली. पण, संजूचा फॉर्म हा चिंतेचा विषय आहेत. न्यूझीलंडमध्येही संजूला एकच अर्धशतक झळकावता आले होते. त्यामुळे आता वैभव आणि अभिषेक शर्मा ही नवीन सलामीची जोडी मैदानावर उतरवण्याची वेळ आली आहे..याशिवाय संघ व्यवस्थापन शिवम दुबेलाही ट्वेंटी-२० संघातून दूर ठेवण्याचा विचार करू शकते. हार्दिक पांड्याचा फिटनेस पुन्हा चर्चेचा विषय आहेच आणि तो याही मालिकेत खेळण्याची शक्यता नाहीच आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावरून भुवनेश्वर कुमारने भारतीय संघात चार वर्षांनी पुनरागमन केले, परंतु त्याला काही खास करता आले नाही. पण, संघ व्यवस्थापन या अनुभवी गोलंदाजाला आणखी संधी देण्याचा विचार करू शकते. जसप्रीत बुमराह, गुरनूर ब्रार यांना विश्रांती मिळण्याची शक्यता अधिक आहे आणि रिंकू सिंग, रजत पाटीदार व कृणाल पांड्या, यांना पुन्हा एकदा संधीची वाट पाहावी लागेल..IND vs NZ 2nd Test Live: ध्रुव जुरेल नडला, भारताने Follow-On टाळला! आकाश, गुरनूरला सोबत घेत न्यूझीलंडला रडवले; तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पलटवार.TEAM INDIA MOST LIKELY T20 SQUAD AGAINST SRI LANKAश्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, नमन धीर, इशान किशन, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मयांक यादव, प्रिन्स यादव, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.