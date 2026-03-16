Vaibhav Suryavanshi: हम पहला ही उड़ा देंगे… राहुल द्रविडशी पहिल्याच भेटीत काय म्हणालेला वैभव? सॅमसनने केली पोलखोल; Video

रविवारी (१६ मार्च) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नवी दिल्ली येथे वार्षिक पुरस्कार २०२४-२५ सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या सोहळ्यात अनेक दिग्गजांसह भारताच्या सर्व विश्वविजेत्या संघांचाही गौरव करण्यात आला. याशिवाय देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही ठसा उमटवणाऱ्या खेळाडूंनाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी भारताचे विविध वयोगटातील खेळाडू या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही (Vaibhav Sooryavanshi) समावेश आहे. यादरम्यान, भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनने (Sanju Samson) त्याचा एक मजेशीर किस्साही यावेळी ऐकवला. .Vaibhav Suryavanshi चे टीम इंडियात लवकरच पदार्पण? 'या' स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळण्याची शक्यता; जाणून घ्या डिटेल्स .झाले असे की या सोहळ्यादरम्यान निवेदक हर्षा भोगले वैभव, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्याशी गप्पा मारत होते. यावेळी त्यांनी आधी या चौघांना त्यांचे आदर्श खेळाडू, पहिली गाडी आणि आवडत्या व्हिडिओ गेमबद्दल प्रश्न विचारले. यावेळी वैभवने ब्रायन लारा आदर्श असल्याचे सांगितले. पण त्याने अद्याप गाडी घेतली नसल्याचे आणि व्हिडिओ गेमही खेळली नसल्याचे सांगितले. तसेच नंतर वैभवला त्याच्या आयपीएलमधील पहिल्या चेंडूबद्दल प्रश्न विचारला..वैभव आयपीएलमध्ये (IPL) राजस्थान रॉयल्सकडून खेळलो. त्याने गेल्यावर्षी लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध पदार्पण केले होते. त्यावेळी पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला होता. त्याबद्दल विचारल्यानंतर हर्षा भोगले यांनी वैभवला विचारले की राजस्थानचा तत्कालीन प्रशिक्षक राहुल द्रविड (Rahul Dravid), जो दीर्घकाळ फलंदाजीसाठी ओळखला जातो, त्याच्याशी पहिल्या भेटीत काय चर्चा झाली होती. त्यावेळी वैभव म्हणाला, 'सामन्याच्या आधी संजू भैय्या आणि राहुल सर यांनी मला बोलावलं होतं आणि मला विचारत होते की काय करणार आहेस?' त्याचवेळी संजू सॅमसन त्याला मध्ये आडवले आणि त्याने माफी मागत म्हटले की तो किस्सा सांगतो. .संजू सॅमसनने खुलासा केला की "राहुल सरांनी त्याला रुममध्ये बोलावले की तो खूप लहान आहे, त्याच्याशी आपण बोललो पाहिजे वैगरे विचार करून. तेव्हा राहुल सरांनी विचारले, वैभव मग काय प्लॅन आहे? तेव्हा वैभव म्हणाला, 'सर काहीच नाहीये, मी तर खेळणार'. त्यावर राहुल सरांनी त्याला प्लॅन विचारला. त्यावर वैभव म्हणाला, 'पहिला चेंडू मिळाला, तर मी पहिलाच चेंडू उडवणार.' हे अगदी असंच झालं होतं. भाई हा खरंच वेगळाच व्हिडिओ गेम खेळत आहे." संजूने हा किस्सा ऐकवल्यावर तिथे बसलेला राहुल द्रविडही हसत होता. आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थानचे नेतृत्व संजू सॅमसनकडे होतं, तर द्रविड प्रशिक्षक होता. पण आता संजूला राजस्थानने चेन्नई सुपर किंग्सला ट्रेड केले असून तो आयपीएल २०२६ चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळेल. द्रविडही राजस्थान रॉयल्सच्या प्रशिक्षकपदावरून पायउतार झाला आहे.दरम्यान, या कार्यक्रमात द्रविडला जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला..Vaibhav Suryavanshi: वैभव-अर्जुन तेंडुलकरची जोडी चमकली; १४ चौकार, ७ षटकारांचा पाऊस; दोघांचे अर्धशतक.वैभवला यावेळी असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता की त्याला ६ चेंडूत ६ षटकार, ख्रिस गेलची १७५ धावांची खेळी की आयपीएलमध्ये वेगवान शतक, यापैकी कोणता विक्रम मोडायला आवडेल? त्यावर वैभवने ख्रिस गेलचा आयपीएलमधील १७५ धावांच्या खेळीचा विक्रम मोडायला आवडेल असं सांगितलं..वैभवने नुकतेच १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून वर्ल्ड कप जिंकला आहे. तो आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळताना दिसेल. दरम्यान, तो २७ मार्च रोजी १५ वर्षांचा पूर्ण होईल. त्यामुळे तो आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भारतीय संघासाठी खेळण्यास पात्र ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी आयसीसीची वयोमर्यादा १५ वर्षे आहे.