भारताविरुद्ध Asia Cup Final जिंकायची असेल तर 'अभिषेक बच्चन'ला लवकर बाद करा! शोएब अख्तरचा पाकिस्तानींना अजब सल्ला, Video

Viral video of Shoaib Akhtar giving humorous cricket advice : भारत आणि पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत समोरासमोर येणार आहेत. येत्या रविवारी IND vs PAK अशी आशिया चषकाची फायनल होणार आहे आणि यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज शोएब अख्तर याने पाकिस्तानी खेळाडूंना अजब सल्ली दिला आहे. त्याने भारताला फायनलमध्ये पराभूत करायचे असल्यास 'अभिषेक बच्चनला' लवकर बाद करा असे विधान केले आहे.. होय तुम्ही बरोबर ऐकले... तो अभिषेक बच्चनच म्हणाला. शोएबच्या या विधानाचा Video Viral झाला आहे..माजी गोलंदाज एका चर्चासत्रात सहभागी झाला होता आणि त्याच्या विधानाने उपस्थित अन्य सदस्यांना हसू आवरले नाही. एकाने तर त्याची चूक सुधारलीही. शोएब अख्तर नेमकं काय म्हणाला, पाकिस्तान संघाने अभिषेक बच्चनला लवकर बाद केलं तर मार्ग मोकळा होईल.. मी हे खरं बोलतोय, भारताच्या मधल्या फळीला अद्याप चांगली कामगिरी करता आलेली नाही..Breaking : हॅरिस रौफवर आयसीसीची कारवाई; भारताचा डिवचणे पडले महागात, साहिबजादा फरहानलाही.... .अख्तरला अभिषेक शर्मा म्हणायचे होते आणि त्याने बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन असे म्हटले. त्याची ही चूक अँकरसह अनेकांनी सुधारली..अभिषेकने आशिया चषकाच्या पाच डावांत २०६.६७ च्या स्ट्राईक रेटने २४८ धावा केल्या आहेत आणि त्याची आक्रमक सुरुवात ही भारताची ताकद ठरली आहे. त्याने दोन अर्धशतक झळकावली आहेत आणि बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ४१ धावा कुटल्या होत्या. दुसरीकडे पाकिस्तानने ११ धावांनी बांगलादेशला पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश पक्का केला..'धोनी, कोहलीनेही...'! ICC च्या कारवाईपासून बचावासाठी Sahibzada Farhan चा विचित्र दावा, घेतला भारताच्या स्टार खेळाडूंचा आधार .पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा फायनलपूर्वी आत्मविश्वासाने परिपूर्ण दिसला आणि म्हणाला की, त्यांचा संघ कोणालाही हरवू शकतो. आम्ही खूप स्थिर झालो आहोत. आमचा संघ इतका चांगला आहे की कोणालाही हरवू शकतो.फायनलमध्ये त्यांना हरवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत..