Shocking: युझवेंद्र चहलचा 'व्हॅपिंग' करतानाचा Video Viral; रियान पराग, तर ड्रेसिंग रूममध्ये 'फुकत' होता, हा तर थेट विमानात...

Why Yuzvendra Chahal video is trending on social media: राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग ( Riyan Parag) याचा व्हॅपिंग करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर एकच खळबळ उडाली होती. BCCI वर जोरदार टीका झाली आणि रियानवर दंडात्मक कारवाईही झाली. हे प्रकरण ताजे असताना आता, पंजाब किंग्सचा फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहल वादात सापडला आहे. संघाच्या ट्रॅव्हल व्लॉगमधील एक कथित क्लिप सोशल मीडियावर समोर आली आहे आणि ज्यामध्ये तो संघासोबत प्रवास करत असताना विमानात व्हॅपिंग करताना दिसत आहे..What is Vaping?व्हॅपिंग हे एक प्रकारची इ सिगारेट आहे आणि भारतात त्यावर बंदी आहे. व्हॅपिंग उपकरणे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा २०१९ (PECA) अतंर्गत येतात. या कायद्यानुसार भारतात ई-सिगारेट किंवा व्हेपचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर बंदी आहे. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास मोठा दंड किंवा काही प्रकरणात तुरुंगवासही होऊ शकतो. नियमानुसार साधारण १ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही गोष्टी अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्यानंतरही गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकते..चहलचा हा व्हिडिओ केव्हाचा?पंजाब किंग्सचा संघ ६ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या आयपीएल २०२६ च्या सामन्यासाठी हैदराबादला जात होता. या प्रवासादरम्यान वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर प्रवासाचे विनोदी पडद्यामागील व्लॉग्स पोस्ट केले. व्लॉगमध्ये चहल त्याचा संघसहकारी शशांक सिंगसोबत खिडकीजवळ बसला होता. त्यात तो व्हॅपिंग करताना दिसला..अर्शदीपने आधी अपलोड केलेल्या व्हिडीओत व्हॅपिंगचे फुटेज होते, परंतु सध्या अर्शदीपच्या यूट्यूब चॅनलवर असलेल्या सुधारित व्हिडीओमध्ये ते फुटेज नाही. मात्र, रेकॉर्डिंगमधील एका भागात चहल व्हॅपिंग करताना दिसत आहे, तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..या व्हिडिओमुळे ऑनलाइनवर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, विशेषतः भारतातील व्हॅपिंग आणि ई-सिगारेटसंबंधीच्या कडक नियमांमुळे. यापूर्वी, चहलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये हा क्रिकेटपटू एक आलिशान गाडी चालवताना धूम्रपान करत असल्याचे दिसत होते.मात्र, सकाळ डिजिटल सध्या या व्हिडिओच्या सत्यतेची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकलेले नाही. हे फुटेज केव्हा आणि कुठे रेकॉर्ड करण्यात आले, हे स्पष्ट नाही.