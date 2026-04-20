BIG NEWS : श्रेयस अय्यर कर्णधार, वैभव सूर्यवंशी ओपनर म्हणून खेळणार... ; ३०-३५ खेळाडूंची निवड, BCCI कडून मोठी तयारी

Why BCCI planning two Indian T20 teams at same time? भारतात प्रतिभावान खेळाडूंची कमी नाही आहे, त्यामुळेच भारत एकाचवेळी दोन संघ मैदानावर उतरवण्याच्या तयारीत आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमधून अनेक प्रतिभावान खेळाडू घडत आहेत आणि त्यामुळेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. BCCI एकाच वेळी दोन ट्वेंटी-२० संघ मैदानावर उतरवण्याची योजना आखत आहे आणि त्यासाठी ३०-३५ खेळाडू शॉर्टलिस्ट केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यापैकी एका संघाचे नेतृत्व पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer) याच्याकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे..भारतीय संघ वर्षाच्या अखेरीस एकाच वेळी दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळणार आहे. आशियाई स्पर्धा आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धची ट्वेंटी-२० मालिका एकाच वेळी होणार आहेत. NDTV ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "आशियाई स्पर्धा आणि भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज ट्वेंटी-२० मालिका एकाच वेळी नियोजित आहेत. त्यामुळे दोन ट्वेंटी-२० संघ खेळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळवता येतील अशा ३० ते ३५ क्रिकेटपटूंचा एक गट तयार करणे महत्त्वाचे आहे. आयर्लंडच्या आगामी दौऱ्यासाठी संघाकडे खेळाडूंचा एक मोठा गट असेल, जो आशियाई स्पर्धेपर्यंत कायम राहील.".आयर्लंड दौऱ्यावर नव्या खेळाडूंना संधी दिली जाऊ शकते आणि आशियाई स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अधिक प्रतिभावान खेळाडूंचा तयार करण्याच्या दृष्टीने ही मालिका महत्त्वाची ठरू शकते. सप्टेंबरमध्ये भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका खेळणार आहे, मात्र या मालिकेचे वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेले नाही. या मालिकांसाठी आयपीएलमध्ये छाप पाडणाऱ्या खेळाडूंचा म्हणजेच वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, प्रियांश आर्य आणि अंगक्रिश रघुवंशी यांचा विचार केला जाऊ शकते. रजत पाटीदार आणि आयुष बदोनी यांच्यासारखे खेळाडूदेखील निवड समितीच्या नजरेत आहेत..अष्टपैलू खेळाडूंच्या शर्यतीत शशांक सिंग आणि अनुकूल रॉय यांना संधी देऊ शकते. गोलंदाजी विभागात युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. रवी बिश्नोई, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा आणि कार्तिक त्यागी हे गोलंदाजीचे पर्याय उपलब्ध करून देतात. यष्टीरक्षकपदासाठी ध्रुव जुरेल प्रमुख दावेदारांपैकी एक आहे. पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर संघाचे नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे.