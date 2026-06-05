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Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघात 'या' मालिकेसाठी संधी मिळणार! निवड समितीच्या मिटिंगला नवा T20I कर्णधारही राहणार हजर

India T20I Squad Selection update for Ireland and England Tour: शनिवारी बीसीसीआयच्या निवड समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत आगामी टी२० मालिकांसाठी भारतीय संघाची निवड करण्यात येणार असून यासाठी नवा कर्णधारही हजर राहणार आहे. वैभव सूर्यवंशीचीही निवड भारतीय संघात होण्याची शक्यता आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | Suryakumar Yadav

Vaibhav Sooryavanshi | Suryakumar Yadav

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय टी२० संघाने तीन महिन्यापूर्वीच सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण आता बीसीसीआय (BCCI) या यशानंतर भविष्याकडे पाहाताना टी२० संघात मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सूर्यकुमार यादवची जागाच धोक्यात आहे.

सूर्यकुमार यादवला भारतीय टी२० संघाच्या (India T20 Team) कर्णधारपदावरून काढण्यासोबतच त्याला संघातील जागाही गमवावी लागण्याती शक्यता दाट आहे. भारताला टी२० प्रकारात दोन वर्षांनी २०२८ टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिक या मोठ्या स्पर्धा खेळाच्या आहेत. त्यामुळे त्यादृष्टीने आता निवड समिती निर्णय घेताना दिसणार आहे.

Vaibhav Sooryavanshi | Suryakumar Yadav
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