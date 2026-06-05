Vaibhav Sooryavanshi ला भारतीय संघात 'या' मालिकेसाठी संधी मिळणार! निवड समितीच्या मिटिंगला नवा T20I कर्णधारही राहणार हजर

भारतीय टी२० संघाने तीन महिन्यापूर्वीच सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण आता बीसीसीआय (BCCI) या यशानंतर भविष्याकडे पाहाताना टी२० संघात मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सूर्यकुमार यादवची जागाच धोक्यात आहे. सूर्यकुमार यादवला भारतीय टी२० संघाच्या (India T20 Team) कर्णधारपदावरून काढण्यासोबतच त्याला संघातील जागाही गमवावी लागण्याती शक्यता दाट आहे. भारताला टी२० प्रकारात दोन वर्षांनी २०२८ टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिक या मोठ्या स्पर्धा खेळाच्या आहेत. त्यामुळे त्यादृष्टीने आता निवड समिती निर्णय घेताना दिसणार आहे. .RCB ट्रॉफी जिंकल्यावर विराट कोहलीच्या वैभव सूर्यवंशीसोबत रंगल्या गप्पा; Video होतोय तुफान Viral.भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आता पुढची टी२० मालिका युरोप दौऱ्यात खेळायची आहे. भारतीय टी२० संघ जूनच्या अखेरीस आयर्लंडमध्ये दोन टी२० सामन्यांची मालिका खेळले, त्यानंतर जुलैमध्ये भारतीय संघाला इंग्लंडमध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. या मालिकांसाठी भारतीय संघांची निवड करण्यासाठी शनिवारी निवड समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मोठे निर्णय जाहीर होतील. आयर्लंड आणि इंग्लंडमधील टी२० मालिकेसाठी १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीलाही (Vaibhav Sooryavanshi) संधी मिळण्याची शक्यता आहे..नवा कर्णधार बैठकीला राहणार उपस्थितदरम्यान, सूर्यकुमार यादवनंतर आता भारतीय टी२० संघाच्या नेतृत्वाची धुरा श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) हाती सोपवली जाणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या नावाची घोषणा होण्याची आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्राने सांगितले आहे की श्रेयस शनिवारी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या निवड समितीच्या बैठकीसाठीही उपस्थित असेल. या बैठकीत आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासोबतच आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीही भारतीय संघाची निवड होण्याची शक्यता आहे..श्रेयस अय्यर गेल्या अडीच वर्षांपासून भारतासाठी टी२० क्रिकेट खेळलेला नाही. त्याने भारताचे टी२० मध्ये अखेरच्या वेळी प्रतिनिधित्व डिसेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बंगळुरूत झालेल्या सामन्यात केले होते. त्यानंतर त्याला भारताच्या टी२० संघात जागा मिळाली नव्हती. पण जानेवारी २०२६ मध्ये त्याची भारताच्या टी२० संघात बदली खेळाडू म्हणून निवड झाली होती. पण त्याने एकही सामना खेळला नव्हता. मात्र श्रेयसने या काळात आयपीएल आणि देशांतर्गत टी२० क्रिकेटमध्ये त्याची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये २०२४ मध्ये ३५१ धावा, २०२५ मध्ये ६०४ धावा आणि नुकत्याच संपलेल्या आयपीएल २०२६ मध्ये ४९८ धावा केल्या आहेत. याशिवाय तो २०१८ पासून आयपीएलमध्ये नेतृत्व करत असून त्याने दिल्ली कॅपिटल्स (२०२०), कोलकाता नाईट रायडर्स (२०२४) आणि पंजाब किंग्स (२०२५) या तिन्ही संघांना किमान एकदा अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवे आहे. २०२४ मध्ये तर कोलकाताने आयपीएलचे विजेतेपदही मिळवले होते. श्रेयस अय्यरने टी२० क्रिकेटमध्ये २५४ सामन्यांत ७०७६ धावा केल्या आहेत..'Vaibhav Sooryavanshi ला खेळवावे की नाही, यापेक्षा...' सचिन तेंडुलकर १५ वर्षीय बॉस बेबीला कसोटीत खेळण्याबाबत नेमकं काय म्हणाला?.वैभव सूर्यवंशीलाही संधी मिळणार१५ वर्षांच्या वैभवने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले होते. त्याने १६ सामन्यांत २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा केल्या होत्या. त्याने जवळपास प्रत्येक सामन्यात राजस्थान रॉयल्सला आक्रमक सुरुवात करून दिली होती. याशिवाय याआधीही त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ भारताला जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याची कामगिरी आणि प्रतिभा पाहाता त्याला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात संधी मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचे ईएसपीएन क्रिकइन्फोने माहिती दिली आहे. त्याची भारतीय संघात निवड झाल्यास तो भारताच्या संघात निवड होणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल.सध्या वैभव ९ ते २१ जून दरम्यान श्रीलंकेत होणाऱ्या वनडे तिरंगी मालिकेत भारतीय अ संघाकडून खेळताना दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.