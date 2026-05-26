Video: 'मला तुमची कीव येते...', श्रेयस अय्यरच्या बहिणीने त्या Video वरून तिच्यावर झालेल्या ट्रोलिंगला दिलं सडेतोड उत्तर

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेची (IPL 2026) रोमांचक साखळी फेरी अखेर रविवारी (२४ मे) संपली. साखळी फेरीच्या अखेरच्या दिवशी प्लेऑफमधील चौथा संघ निश्चित झाला. राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला वानखेडे स्टेडियमवर ३० धावांनी पराभूत केले आणि प्लेऑफमध्ये जागा मिळवली. अखेरच्या दिवसापर्यंत प्लेऑफमधील शेवटच्या जागेसाठी राजस्थान, पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स शर्यतीत होते. परंतु, राजस्थानने मुंबईला हरवल्याने पंजाब किंग्ससह (Punjab Kings) कोलकाताचेही आव्हान संपले. विशेष म्हणजे पहिल्या ७ सामन्यांमध्ये ६ विजय मिळवूनही नंतर सलग ६ सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागल्याने पंजाबवर स्पर्धेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली. यादरम्यानच आता पंजाब किंग्स स्पर्धेतून बाहेर गेल्यानंतर श्रेयस अय्यरची (Shreyas Iyer) धाकटी बहीण श्रेष्ठा अय्यर (Shresta Iyer) हिने तिला सहन करावा लागलेल्या ट्रोलिंगवर (Trolling) अखेर मौन सोडले आहे. .IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.खरंतर आयपीएल २०२६ च्या सुरुवातीला अफलातून फॉर्ममध्ये पंजाब किंग्स होते. याचदरम्यान त्यांचा कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध ६ एप्रिल रोजी कोलकातामध्ये होणारा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण देण्यात आला. या सामन्यानंतर श्रेष्ठाने इंस्टाग्रामवर एक गमतीशीर पोस्ट शेअर करत कोलकाता संघाला डिवचले होते. तिने पंजाबी लोकांचे मन मोठे असते, त्यामुळे कोलकाताला एक गुण देऊन टाकला, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्याच ती काही लोकांसोबत डान्स करताना दिसली होती..मात्र हा व्हिडिओ काही वेळातच व्हायरल झाला आणि श्रेष्ठाला याबाबत बरेच ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर तिने तिच्या व्हिडिओला चूकीचे समजले गेले असून तो केवळ मनोरंजनासाठी असल्याची पोस्ट करत तो डिलिट केल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी तिने पोस्टमध्ये धमकीचे मेसेजही आले असल्याचे सांगितले होते..पण आता जेव्हा पंजाब स्पर्धेतून बाहेर झाल्यानंतर अखेर तिने एक व्हिडिओ शेअर करत याबाबत मौन सोडले. तिने या व्हिडिओमध्ये म्हटले की 'मी आधी व्हिडिओ तयार केला होत, पण तुम्ही लोकांनी टोकापर्यंत वाढवले, माझा हेतू फक्त मजा करण्याचा होता. मी कोणालाही ट्रोल करत नव्हते. माझा त्या मजेशीर व्हिडिओमागे दुसरा कोणताही हेतू नव्हता. मी कोणाविरूद्धही तिरस्कार पसरवत नव्हते. मी प्रत्येक क्रिकेटपटूचा आदरच बाळगते, कारण माझा भाऊ क्रिकेटपटू आहे.'.Ajinkya Rahane:"मी पळपुटा नाही..." IPL मधील अपयशानंतर अजिंक्य रहाणेने टीकाकारांना सुनावले खडे बोल!.श्रेष्ठाने पुढे खुलासा केला की तिला अत्यंत गंभीर ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले होते. तिच्या कामाच्या ठिकाणीही लोकांनी फोन केले आणि तिच्याशी जोडलेल्या लोकांनाही ट्रोल केले. ती म्हणाली, 'मला कीव येते. तुम्ही माझ्या कामाच्या ठिकाणी फोन केले, मला, माझ्या सहकाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना आणि माझ्या कुटुंबाला त्रास दिला. त्यांना कोणत्याही वेळी फोन केले.'ती पुढे म्हणाली, 'तुम्हाला माझा तिरस्कार करायचा असेल, तर करा. पण माझ्याशी जोडलेल्या लोकांना त्रास देऊ नका.' ती म्हणाली, 'माझ्या भावासाठी मी आनंद साजरा करत होते. तो जिंकू किंवा हरो, मला नेहमीच त्याचे कौतुक असणार आहे.'.या घटनेनंतर पुन्हा एकदा कट्टर चाहत्यांकडून क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबांना लक्ष्य केले जाण्यावर चर्चा होत आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. नुकतेच विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात आयपीएल २०२६ सामन्यादरम्यान झालेल्या शाब्दिक चकमकीमुळे हेडच्या कुटुंबातील सदस्यांना चांहत्यांकडून होणाऱ्या ट्रोलचा त्रास सहन करावा लागला होता.