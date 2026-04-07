श्रेयस अय्यरच्या बहिणीने अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला केलं ट्रोल; PBKS विरुद्धचा सामना रद्द झाल्यानंतरचा Video Viral

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील १२ वा सामना कोलकाता नाइट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात सोमवारी (६ एप्रिल) होणार होता. हा सामना कोलकाताच्या घरच्या मैदानात ईडन गार्डन्स येथे होणार होता. मात्र सोमवारी संध्याकाळी कोलकातामध्ये पाऊस (Rain) झाल्याने हा सामना रद्द करावा लागला. मात्र यामुळे दोन्ही संघांचा त्यांचा फायदा झाला. कारण हा सामना रद्द झाल्याने पंजाब किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR vs PBKS) या दोन्ही संघांना १-१ गुण मिळाले..IPL 2026: CSK संघ का करतोय मोठा संघर्ष? प्रशिक्षक फ्लेमिंग यांनीच सांगितलं खरं कारण; सॅमसनबद्दलही म्हणाले, 'तो अजूनही....यामुळे यजमान संघ कोलकाताने सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. पहिल्या दोन लढतींत पराभूत झाल्यामुळे त्यांच्यावर सलग तिसऱ्या पराभवाची टांगती तलवार होती. ही लढत वाया गेल्यामुळे कोलकाता संघाला गुणांचे खाते उघडता आले. तसेच पंजाबने मात्र आता ५ गुणांसह गुणतालिकेत (IPL Points Table) थेट अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली आहे. पण यामुळे आता पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा (Shreyas Iyer's Sister Shresta) हिने कोलकाताला ट्रोल केले आहे..कोलकाता आणि पंजाब यांच्यातील सामन्यात ३.४ षटकांचाच खेळ होऊ शकला. या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने (Ajinkya Rahane) नाणेफेक जिंकली होती आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण फक्त ३.४ षटकांचाच खेळ होऊ शकला. कोलकाताने २ बाद २५ धावा केल्या होत्या. पण त्यानंतर पाऊस सुरू झाल्याने पुढचा सामना झाला नाही..IPL मुळे माझं आंतरराष्ट्रीय करियर उद्ध्वस्त झालं..., केवीन पीटरसनचा खळबळजनक दावा; इंग्लंड क्रिकेटवरही आरोप.दरम्यान, हा सामना रद्द झाल्यानंतर श्रेष्ठा अय्यर हिने पंजाबी लोकांचे मन मोठे असते, त्यामुळे कोलकाताला एक गुण देऊन टाकला, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ पोस्ट करत कोलकाता संघाला ट्रोल केले. तिच्यासोबत या व्हिडिओमध्ये काही लोकंही दिसत आहेत. ते या व्हिडिओत डान्स करतानाही दिसत आहेत. त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की श्रेयस यापूर्वी कोलकाताकडून खेळला असून त्याने २०२४ मध्ये कर्णधार म्हणून कोलकातासाठी आयपीएल ट्रॉफीही जिंकली आहे..पंजाब किंग्ससंघाबद्दल सांगायचे झाले, तर पंजाबने पहिल्या दोन्ही सामन्यात विजय मिळवला. त्यांनी गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स संघाला पराभूत केले आहे. त्यानंतर कोलकाता संघाविरुद्ध त्यांचा तिसरा सामना होता. हा सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे तीन सामन्यानंतरही पंजाबचा संघ अद्याप अपराजित आहे.