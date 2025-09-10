Asia Cup 2025: शुभमन गिलला नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले, अभिषेक शर्माने २५ Six ठोकले; संजू सॅमसनला मिळेल का संधी?

Team India practice highlights before UAE clash in Asia Cup: भारताच्या आशिया चषक स्पर्धेतील मोहीमेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध भारताचा पहिला सामना होणार आहे आणि भारतीय खेळाडूंनी चार दिवस कसून सराव केला आहे. या स्पर्धेसाठी शुभमन गिलचे ट्वेंटी-२० संघात उप कर्णधार म्हणून पुनरागमन झाले आहे. श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वाल यांना डावलून शुभमनची निवड केल्याने बराच वाद झाला होता. त्यामुळे २५ वर्षीय फलंदाजाला त्याची निवड सार्थ ठरवावी लागणार आहे. .दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर IND vs UAE लढत होणार आहे आणि त्यासाठी आयसीसीच्या अकादमीत काल सराव सत्र पार पडले. यामध्ये शुभमन गिल नेट बॉलरच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. नेट बॉलरने गिलचा बचाव मोडून काढला आणि स्टम्प उडवला. त्यामुळे त्याला संधी द्यावी का अशी चर्चा रंगली आहे..दरम्यान, सलामीवीर अभिषेक शर्माने सर्वांना प्रभावित केले. त्याने सराव सत्रात षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने जवळपास २५- ३० षटकार खेचले आणि त्यामुळे आयसीसी क्रमवारीत नंबर वन फलंदाज मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसले..शुभमन गिल व अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला आल्यास संजू सॅमसनच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह आहे. संजूने मागील १० ट्वेंटी-२० डावात तीन शतक झळकावले आहेत. गिलच्या येण्याने संजूचे सलामीचे स्थान धोक्यात आले आहे. केरळ क्रिकेट लीगमध्ये त्याने दमदार कामगिरी केली आहे, परंतु तरीही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला जागा मिळेलच, याची खात्री नाही. .T20 World Cup 2026 Date: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तारीख आली समोर, फायनल नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर...१५ संघ पात्र, ५ जागा शिल्लक... .सराव सत्रात संजूला फलंदाजीचा सराव करण्याची फार संधी मिळाली नाही. पहिल्या सराव सत्रात तो लंगडताना दिसला आणि त्यामुळे त्याच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जितेश शर्मा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याची जागा घेण्यासाठी तयार आहेच. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.