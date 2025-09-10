Cricket

Asia Cup 2025: शुभमन गिलला नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले, अभिषेक शर्माने २५ Six ठोकले; संजू सॅमसनला मिळेल का संधी?

Shubman Gill bowled by net bowler: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेपूर्वी टीम इंडियाच्या सराव सत्रात शुभमन गिल याला सरावादरम्यान नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले. यामुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून गिलच्या फॉर्मबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे
Shubman Gill bowled in nets, Abhishek Sharma’s 25 sixes

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Team India practice highlights before UAE clash in Asia Cup: भारताच्या आशिया चषक स्पर्धेतील मोहीमेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध भारताचा पहिला सामना होणार आहे आणि भारतीय खेळाडूंनी चार दिवस कसून सराव केला आहे. या स्पर्धेसाठी शुभमन गिलचे ट्वेंटी-२० संघात उप कर्णधार म्हणून पुनरागमन झाले आहे. श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वाल यांना डावलून शुभमनची निवड केल्याने बराच वाद झाला होता. त्यामुळे २५ वर्षीय फलंदाजाला त्याची निवड सार्थ ठरवावी लागणार आहे.

