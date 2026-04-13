IPL 2026: शुभमन गिलने विराटचा तो विक्रम मोडत नवा इतिहास घडवला; बटरनेही किंग कोहलीच्या यादीत मिळवलं स्थान

आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील रविवारी (१२ एप्रिल) दोन सामने झाले, ज्यातील पहिल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने लखनौ सुपर जायंट्सला ७ विकेट्सने पराभूत केले. गुजरातने हा सामना जिंकून हंगामातील दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. गुजरातच्या (Gujarat Titans) या विजयात कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि जॉस बटलर (Jos Buttler) यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. यासोबतच त्यांनी मोठे विक्रमही केले. लखनौने १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग गुजरातने १८.४ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. गुजरातकडून शुभमन गिलने ४० चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ५६ धावांची खेळी केली, तर बटलरने ३७ चेंडूत ११ चौकारांसह ६० धावा केल्या. या दोघांमध्ये ८४ धावांची भागीदारीही झाली..शुभमन गिलने मोडला विराटचा विक्रमशुभमन गिलने ५६ धावांची खेळी करताना आयपीएलमध्ये ४००० धावांचा टप्पा पार केला. त्याच्या आता १२१ सामन्यांत ४ शतकांसह ४०३१ धावा केल्या. गिलने जेव्हा ४००० धावांचा टप्पा गाठला, तेव्हा त्याचे वय २६ वर्षे २१६ दिवस होते. त्यामुळे तो आयपीएलमध्ये ४००० धावा करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे. त्याने विराट कोहलीला मागे टाकले आहे. विराटने २७ वर्षे १९५ दिवस वय असताना ४००० धावा पूर्ण केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ संजू सॅमसन आणि सुरेश रैना आहेत. संजू सॅमसनने २९ वर्षे १४७ दिवस वय असताना आणि सुरेश रैनाने २९ वर्षे १७४ दिवस वय असताना ४००० आयपीएल धावा केल्या होत्या..बटलर दिग्गजांमध्ये सामीलजॉस बटलरने या सामन्यात जे अर्धशतक केले, हे त्याचे १०० वे अर्धशतक होते. त्यासोबतच त्याने १४ हजार टी२० धावाही पूर्ण केल्या आहेत. बटलरच्या आता ४९७ टी२० सामन्यातील ४६८ डावात १४०२१ धावा केल्या आहेत. तो १४ हजार धावा करणारा पाचवाच खेळाडू आहे. तसेच सर्वात कमी डावात १४ हजार टी२० धावा करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर ख्रिस गेल असून त्याने ४२३ डावात १४ हजार धावा केल्या होत्या, तर डेव्हिड वॉर्नरने ४३१ डावात हा टप्पा गाठला होता. त्यानंतर बटलर आहे. बटलर पाठोपाठ ऍलेक्स हेल्स असून त्याने ५०५ डावात १४ हजार धावा केल्या होत्या, तर कायरन पोलार्डने ६३३ डावात १४ हजार धावा केल्या होत्या..टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा१४५६२ धावा - ख्रिस गेल (४६३ सामने)१४४८२ धावा - कायनर पोलार्ड (७३५ सामने)१४४४९ धावा - ऍलेक्स हेल्स (५२८ सामने)१४१२१ धावा - डेव्हिड वॉर्नर (४३६ सामने)१४०२१ धावा - जॉस बटलर (४९७ सामने)जॉस बटलर टी२०मध्ये १०० अर्धशतके करणाराही विराट कोहली आणि डेव्हिड वॉर्नर यांच्यानंतरचा तिसराच फलंदाज आहे. विराटने १०७ अर्धशतके केली आहेत, तर वॉर्नरने ११६ अर्धशतके केली आहेत.