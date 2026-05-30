IPL 2026 : शतक केलं, GT ला फायनलमध्येही नेलं अन् मग शुभमन गिलनं आई-वडिलांना मैदानातच मारली कडकडून मिठी; Video Viral

GT vs RR, Qualifier 2 Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL) अखेर अंतिम २ संघ निश्चित झाले आहेत. शुक्रवारी (२९ मे) गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध मुल्लनपूरला झालेल्या क्वालिफायर २ सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला आणि तिसऱ्यांदा अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. यामुळे राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान संपले. गुजरातच्या विजयात कर्णधार शुभमन गिलचा (Shubman Gill) वाटा सर्वात मोठा राहिला. त्याने संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर त्याचं त्याच्या आई-वडिलांकडून (Gill's Parents) खास कौतुकही झाले. .GT vs RCB IPL 2026 Final: गुजरात टायटन्स फायनलमध्ये RCB ला भिडणार! शुभमन गिलचे शतक अन् वैभव सूर्यवंशीच्या मेहनतीवर पाणी.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करताना २१५ धावांचे लक्ष्य गुजरात समोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग गुजरातने १८.४ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. शुभमन गिलने गुजरातसाठी शतक केले, तर साई सुदर्शनने अर्धशतक केले. या दोघांनी सलामीलाच १३ षटकांमध्ये १६७ धावांची भागीदारी केली आणि संघाचा विजय सोपा केला. सुदर्शन ३२ चेंडूत ५८ धावा करून हिट विकेट झाला. त्याची बॅट हातातून निसटून स्टंपवर आदळली. पण तो बाद झाल्यानंतरही गिल त्याच्या लयीत खेळत होता. त्याने त्याचे आयपीएलमधील ५ वे शतकही पूर्ण केले. पण शतकानंतर तो जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. तो बाद झाला तेव्हा गुजरातला विजयसाठी ३० चेंडूत फक्त ३३ धावांची गरज होती. या धावा नंतर जॉस बटलर (९*), वॉशिंग्टन सुंदर (१६) आणि राहुल तेवतिया (१७*) यांनी पूर्ण करत संघाला विजय मिळवून दिला. शुभमन गिलने ५३ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी केली..या सामन्यासाठी शुभमन गिलचे आई-बाबा देखील स्टेडियमवर उपस्थित होते. त्यामुळे गुजरातने सामना संपताच त्याचे पालक मैदानात आले. आपल्या मुलाला पाहून वडिलांनी एक हात वर करत शड्डू ठोकला. त्यानंतर त्यांनी त्याला घट्ट मिठी मारली. त्यानंतर गिलने त्याच्या आईलाही मिठी मारली. आपल्या मुलाचे भरभरून कौतुक करतानाचा गिलच्या आई-वडिलांचा हा व्हिडिओ आयपीएलने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल (Video Viral) होत आहे..या सामन्यात राजस्थानकडून प्रथम फलंदाजी करताना वैभव सूर्यवंशीने ४७ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ९६ धावांची खेळी केली होती. तसेच रवींद्र जडेजाने ३५ चेंडूत नाबाद ४५ धावांची खेळी केली होती. शेवटी डनोवन फरेराने ११ चेंडूत नाबाद ३८ धावांची खेळी केली. त्यामुळे राजस्थानने २० षटकात ६ बाद २१४ धावा केल्या. गुजरातकडून जेसन होल्डर आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णाने प्रत्येकी १ विकेट घेतली..GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! IPL इतिहासात असा पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज .अंतिम सामनादरम्यान, आता गुजरात टायटन्स रविवारी (३१ मे) अंतिम सामना त्यांच्या घरच्याच मैदानात खेळणार आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये होणार असून गुजरातसमोर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे आव्हान असणार आहे. गुजरात आणि बंगळुरू या दोन्ही संघांना दुसरी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे.