"आता त्याचे हातच बांधावे लागतील!" शुभमन गिल IPL 2026 Final आधी कोणाबद्दल असं बोलला?

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) गुजरात टायटन्सने शुक्रवारी (२९ मे) अंतिम सामन्यात धडक मारली. शुक्रवारी गुजरातने राजस्थान रॉयल्सला क्वालिफायर २ सामन्यात ७ विकेट्सने पराभूत केले आणि अंतिम सामना गाठला. मुल्लनपूरला झालेल्या या सामन्यातील गुजरातच्या विजयात शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या दोघांनी सलामीलाच दीडशतकी भागीदारी केली. पण त्यांची भागीदारी विचित्र पद्धतीने तुटली. याबाबत शुभमन गिलने सामन्यानंतर मात्र मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. .GT vs RCB IPL 2026 Final: गुजरात टायटन्स फायनलमध्ये RCB ला भिडणार! शुभमन गिलचे शतक अन् वैभव सूर्यवंशीच्या मेहनतीवर पाणी.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने वैभव सूर्यवंशीच्या ९६ धावांच्या खेळीच्या जोरावर गुजरातसमोर २१५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातसाठी शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी १३ षटकांच्या आतच १६७ धावांची सलामी भागीदारी केली. मात्र १३ व्या षटकात ब्रिजेश शर्माने टाकलेल्या चेंडूवर शॉट खेळताना सुदर्शनच्या हातून बॅट निसटली आणि ती स्टंपवर आदळली. त्यामुळे सुदर्शनला ३२ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ५८ धावांवर हिट विकेट होऊन माघारी परतावे लागले. त्यानंतर गिलने ५३ चेंडूत १५ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे गुजरातने १८.४ षटकातच ३ बाद २१९ धावा करत सामना जिंकला..दरम्यान, सुदर्शन सलग दुसऱ्या सामन्यात हिट विकेट झाला. क्वालिफायर १ सामन्यातही तो अशाच प्रकारे बॅट हातातून निसटून स्टंपवर आदळल्याने हिट विकेट झाला होता. त्यामुळे सलग दोन सामन्यात हिट विकेट होणारा आयपीएलमधील पहिला खेळाडू ठरला. त्यामुळे सोशल मीडियावर काही मीम्सही व्हायरल झाले. ज्यात सुदर्शनच्या बॅटची ग्रीप त्याच्या हाताला शुभमन गिलने चिकटवावी, असा मजेशीर सल्ला या मीम्समधून दिला जात आहे. आता यावर गिलनेही तसंच करावं लागेल असं म्हटलंय..सुदर्शनचे हात बांधावे लागतील - गिलशुभमन गिलने सामन्यानंतर सुदर्शनच्या विकेटबाबत म्हटले, 'मला वाटत मी यापूर्वी असं कधीही पाहिलं नव्हतं. दोन सलग सामन्यात असं काही तरी घडलेलं जगात कोणीच पाहिलं नसेल. तो जसा बाद झालाय, त्यावरून मी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहिला, ज्यात चिकटपट्टीने त्याचे हात बॅटला बांधले होते. मला वाटतं मी मला पुढच्या सामन्यात तसंच करावं लागणार आहे.'.IPL 2026 : शतक केलं, GT ला फायनलमध्येही नेलं अन् मग शुभमन गिलनं आई-वडिलांना मैदानातच मारली कडकडून मिठी; Video Viral.दरम्यान, सुदर्शनसोबतच्या फलंदाजीबद्दल गिल म्हणाला, 'मला वाटतं आम्ही दोघे एकमेकांना पुरक खेळ करतो. आम्हाला एकमेकांचा खेळ चांगला कळतो. जेव्हा आम्ही मैदानात फलंदाजी करतो, तेव्हा आमच्यात चांगली चर्चाही होते. आम्हाला माहित असतं आमच्यापैकी एक जण गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवेल. आम्हाला वाटतं आमच्यापैकी कोण गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवणार, याचा योग्य निर्णय घेतो.'आता गुजरात टायटन्सला अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा सामना करायचा आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.