IND vs SA, 2nd T20I: शुभमन गिलचा घरच्या मैदानावरही भोपळा! संजू सॅमसनला आता तरी खेळवा, चाहत्यांची मागणी

न्यू चंदिगढमधील टी२० सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर २१४ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले. भारताची सुरुवात खराब झाली असून शुभमन गिल पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. गिलच्या अपयशामुळे संघव्यवस्थापनावर टीका होत आहे. .न्यू चंदिगढमधील मुल्लनपूर येथे होत असलेल्या टी२० सामन्यात भारतीय संघासमोर दक्षिण आफ्रिकेने २१४ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे विक्रमी लक्ष्य असून या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारताच्या संघव्यवस्थापनावर टीकेची झोड उठली आहे..IND vs SA, 2nd T20I: भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे विक्रमी लक्ष्य! क्विंटन डी कॉकचं शतक हुकलं, पण नोंदवला मोठा रेकॉर्ड.या सामन्यात भारताकडून शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांसाठी हे घरचे मैदान आहे. पहिल्या चार चेंडूत अभिषेकने ९ धावा काढल्या होत्या. पाचव्या चेंडूवर गिल फलंदाजीला आला. पण त्याला लुंगी एनगिडीने चूक करण्यास भाग पाडले. गिलने शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडूने त्याच्या बॅटची कड घेतली आणि पहिल्या स्लीमध्ये उभ्या असलेल्या रिझा हेंड्रिक्सने त्याचा सोपा झेल घेतला. त्यामुळे गिलला त्याचा पहिलाच चेंडू खेळताना शून्यावर बाद होत माघारी परतावे लागले..गिल गेल्या काही टी२० सामन्यात सातत्याने अपयशी ठरताना दिसत आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यातही ४ धावाच केल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये गेल्या १४ डावात त्याची सरासरी केवळ २३ राहिली आहे. त्याला टी२० संघात पुनरागमन केल्यापासून एकदाही अर्धशतक करता आलेलं नाही. त्यामुळे सध्या त्याच्या भारतीय संघातील स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमारने जिंकला टॉस! टीम इंडियात संजू सॅमसनला संधी मिळाली? द. आफ्रिकेने केले तीन बदल; पाहा Playing XI.तो सलामीला खेळत असल्याने संजू सॅमसनला काही टी२० सामन्यांमध्ये मधल्या फळीत खेळवण्यात आले होते. तसेच गेल्या ६ टी२० सामन्यांत सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यातच आलेले नाही. गिलचे टी२० संघात पुनरागमन होण्यापूर्वी सॅमसन अभिषेकसोबत सलामीला फलंदाजी करत होता. या दोघांची जोडी चांगली जमलीही होती. सॅमसनने गेल्या वर्षी तीन शतकेही केली होती. पण असे असताना गिलच्या पुनरागमनामुळे सॅमसनला बाहेर बसावे लागत आहे. यामुळेच आता संघव्यवस्थापनावर टीका होत असून सॅमसनला पुन्हा सलामीला खेळवण्याची मागणी वाढत आहे..भारताची खराब सुरुवातदरम्यान, गिल बाद झाल्यानंतरही भारताने अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या. गिल बाद झाल्यानंतर अक्षर पटेलला तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळाली होती. त्याने अभिषेकची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्या षटकात अभिषेकला मार्को यान्सिनने यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकच्या हातून १७ धावांवर बाद केले. त्यानंतर चौथ्या षटकात सूर्यकुमारलाही मार्को यान्सिननेच बाद केले. त्याचा झेलही डी कॉकने घेतला. त्याच्या विकेटसाठी दक्षिण आफ्रिकेने डीआरएस घेतला होता, ज्याचा कौल त्यांच्या बाजूने लागला. त्यामुळे भारताची अवस्था ३ बाद ३२ धावा अशी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.