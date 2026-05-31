Shubman Gill ने भारताच्या टी२० संघात कमबॅकवर अखेर सोडलं मौन; GT ला फायनलमध्ये नेल्यावर म्हणाला, 'जर माझी निवड...'

भारताचा वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलसाठी (Shubman Gill) आयपीएल २०२६ स्पर्धाही (IPL 2026) खास ठरला आहे. त्याच्यासाठी ही स्पर्धा टी२० क्रिकेटमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठीही महत्त्वाची होती. गिल आयपीएल २०२६ स्पर्धेत गुजरात टायटन्सने (GT) नेतृत्व करत असून त्याच्या नेतृत्वात संघाने अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवण्यात कर्णधार गिलच्याही कामगिरीचा मोठा वाटा राहिला आहे. त्याने १५ डावात ४८.१३ सरासरीने ७२२ धावा केल्या आहेत. यात त्याच्या शतकाचाही समावेश आहे, जे त्याने क्वालिफायर २ सामन्यात राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध केले होते. दरम्यान, या कामगिरीमुळे गिलने पुन्हा एकदा भारताच्या टी२० संघाचे (India T20 Team) दार ठोठावले आहे. .IPL New Rule: इम्पॅक्ट प्लेअर नियम काढून टाका... सचिन तेंडुलकरने सुचवले ३ नवीन बदल; ट्वेंटी-२०ची गुणवत्ता टिकवायची असेल तर... .खरंतर काही महिन्यांपूर्वी गिलला टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले होते. पण त्याला भारताकडून खेळताना फारशी चांगली कामगिरी करता आली नाही. परिणामी त्याला भारताच्या टी२० संघातून वगळण्यात आले. तो २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघाचा भाग नव्हता. त्याने भारतासाठी अखेरचा टी२० सामना गेल्यावर्षी डिसेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला आहे..दरम्यान, आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी शुभमन गिलला भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन करण्याबाबत विचारण्यात आले होते. त्यावेळी त्याने स्पष्ट उत्तर देताना सांगितले की तो त्याच्या खेळात सुधारणा करण्यावर भर देत आहे.गिल म्हणाला, 'मला जर टी२० संघात निवडले गेले, तर मला आनंदच होईल. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले, तर मला माझ्या खेळात सुधारणा करत रहायचं आहे. मला टी२०, वनडे आणि कसोटी फलंदाज म्हणून उत्तम होण्यासाठी सातत्याने सुधारणा करत रहायचे आहे.'.गिलने २०२५ मध्ये भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन केले होते. त्याला सलामीला खेळण्याची संधी देण्यात आली होती, ज्यामुळे संजू सॅमसनला त्याची जागा सोडावी लागली होती. पण ही गोष्ट भारतीय संघाच्या हिताची ठरली नाही. गिलला २०२५ मध्ये १५ सामन्यात भारतासाठी २९१ धावाच करता आल्या. अखेर त्याला संघातून वगळण्यात आले. त्यानंतर त्याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठीही भारतीय संघात संधी मिळाली नाही. या स्पर्धेत संजू सॅमसनने भारतासाठी सर्वाधिक धावा करत आपली जागा आणखी पक्की केली आहे. याशिवाय अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांनीही गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने चांगली कामगिरी केली असल्याने ते देखील सलामीवीराच्या शर्यतीत आहेत. याशिवाय वैभव सूर्यवंशीनेही आपली दावेदारी ठोकली आहे. त्यामुळे आता गिलला टी२० संघात जागा मिळवण्यासाठी बऱ्याच खेळाडूंसोबत शर्यत करावी लागत आहे..ना शुभमन गिल, ना सूर्यकुमार... Asian Games साठीच्या संभाव्य भारतीय संघाच्या यादीतून नावं गायब; जाणून घ्या कारण.शुभमन गिलने भारतासाठी टी२० क्रिकेटमध्ये ३६ सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ८६९ धावा केल्या आहेत. त्याचा २८.०३ सरासरीने आहे, तर १३८.५९ स्ट्राईक रेट आहे.