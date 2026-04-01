IND vs AUS: रांची, गुवाहाटीतील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यांचे गांगुलीकडून समर्थन; म्हणाला, 'ईडन गार्डनवर...'

'प्रिंस ऑफ कोलकाता' म्हणून ओळख असलेल्या सौरव गांगुलीला ईडन गार्डनवर जास्तीत जास्त कसोटी सामने खेळवले जाणे आवडेल, परंतु रांची आणि गुवाहाटीसारख्या ठिकाणी कसोटी सामने खेळवल्याचा आपल्याला आनंद आहे, असे मत स्वतः गांगुली यांनी व्यक्त केले.बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी २०२६-२७ मधील देशातील आंतररराष्ट्रीय सामन्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला. यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या गावसकर-बॉर्डर कसोटी मालिकेचाही समावेश आहे. या मालिकेच्या ठिकाणातून कोलकाता आणि मुंबईला स्थान मिळाले नाही, तर रांची आणि गुवाहाटी यांना प्राधान्य देण्यात आले. मालिकेतील इतर तीन सामने नागपूर, चेन्नई आणि अहमदाबाद येथे होणार आहेत..Sourav Ganguly: चांगल्या खेळपट्टीवर खेळा अन् शमी जरा विश्वास ठेवा, गांगुलीने गौतम गंभीर स्पष्ट शब्दात सुनावलं.कोलकातामधील ईडन गार्डनला वेळोवेळी सामने नियोजनाचा वाटा मिळाला असल्याचे गांगुली यांनी सांगितले. बंगालचा माजी खेळाडू आणि आता बंगाल क्रिकेट संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून ईडन गार्डनवर कसोटी सामने होणे मलाही आवडेल. येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी सामन्यासह टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील सामने झाले. शिवाय आयपीएलच्या लढतीही होत आहेत, असे गांगुली म्हणतात..२०२६-२७ हा मोसम भारतीय क्रिकेटसाठी भरगच्च आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसह वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, झिम्बाब्वे यांच्याविरुद्ध मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटच्या मालिका होणार आहेत. यातील सामने कोलकाता आणि मुंबईत होणार आहेत, परंतु गुवाहाटी आणि अहमदाबाद यांना महत्त्वाच्या कसोटी सामन्यांच्या नियोजनाची वारंवार संधी मिळण्याचा आहे. २०२५ नोव्हेंबरनंतर लगेचच गुवाहाटीत कसोटी सामना होणार आहे, तर अहमदाबादमध्ये गेल्या ऑक्टोबरमध्येच वेस्ट इंडीजविरुद्धचा कसोटी सामना झाला होता..ईडन गार्डनवर कसोटी सामने व्हावेत, असे आपल्याला वाटत असते तेव्हा इतर ठिकाणांनाही हा मान मिळणे महत्त्वाचे असते.सौरव गांगुली.२००१ नंतर ईडनवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी नाहीईडन गार्डनवर २००१ नंतर भारत-ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना झालेला नाही. ऐतिहासिक ठरलेल्या त्या सामन्यात गांगुली यांनी भारतीय संघाचे नेतृत्व केले होते. व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण आणि राहुल द्रविड यांची अफलातून भागीदारी आणि हरभजन सिंगची भेदक गोलंदाजी यामुळे भारताने कलाटणी देत तो सामना जिंकला होता.देशातील सर्वच स्टेडियम आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहेत. चेन्नईत कसोटी सामना होणार आहे याचा आनंद आहे. तसेच रांची आणि गुवाहाटी येथेही उत्तम सुवीधा आहेत, असे गांगुली यांनी सांगितले..Sourav Ganguly Video : महिलांना क्रिकेट खेळण्याची गरज नाही! सौरव गांगुलीचा जुना व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय म्हणाला होता? ऐका....वेंकटपती राजू यांचा विरोधसौरव गांगुली यांनी ज्या कार्यक्रमात कसोटी सामन्यांच्या ठिकाणांचे समर्थन केले, त्याच कार्यक्रमात उपस्थित असलेले माजी फिरकी गोलंदाज वेंकटपती राजू यांनी मात्र वेगळा सूर लावला. आमच्यावेळी कोलकाता, कानपूर, चेन्नई, दिल्ली आणि मुंबई येथे कसोटी सामने व्हायचे आणि या ठिकाणांचे वेगळे महत्त्व असायचे, याच ठिकाणी कसोटी सामने व्हावेत असे आपले मत आहे, असे राजू म्हणाले.