Vaibhav Sooryavanshi कमी होता, त्यात आणखी एकाची भर पडली! २० वर्षीय टीममेटचा कहर, आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Lhuan-dre Pretorius T20I century against Namibia: वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवली असताना त्याच्या राजस्थान रॉयल्स संघातील आणखी एक युवा फलंदाज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवतोय. २० वर्षांच्या लुआन-ड्रे-प्रिटोरियस याने South Africa vs Namibia सामन्यात वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. तिरंगी मालिकेतील सामन्यात प्रिटोरियसने ५३ चेंडूंत १०१ धावांची वादळी खेळी करताना आफ्रिकेला ११ धावांनी विजय मिळवून दिला. प्रिटोरियसने ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडताना १९०.५७ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील हे त्याचे पहिले शतक ठरले आणि या खेळीने त्याने विश्वविक्रम नोंदवला. दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २२८ धावांचा डोंगर उभा केला. प्रिटोरियसने कॉनर एस्टरहुइझेनसोबत पहिल्या विकेटसाठी १५६ धावांची मजबूत भागीदारी केली. कॉनरनेही ८८ धावांची वेगवान खेळी केली. २२९ धावांचे लक्ष्य गाठताना नामिबियानेही दमदार खेळ केला. त्यांनी १० षटकांत ११० धावा उभ्या केल्या आणि त्याही एकही विकेट न गमावता. जॅन फ्रायलिंकने ७२ आणि लॉरेन स्टीनकॅम्पने ६१ धावा केल्या. पण, नामिबिया २० षटकांत केवळ २१७ धावांपर्यंतच पोहोचू शकला..IND vs AFG : जसप्रीत बुमराह 'फिट' न झाल्यास, कोण घेईल त्याची जागा? ३ जबरदस्त गोलंदाज शर्यतीत, एक तर जस्सी नसतानाच चमकतो....Youngest T20I centurion in men’s cricketप्रिटोरियस हा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पूर्ण सभासद असलेल्या संघांमध्ये सर्वात युवा शतकवीर ठरला. प्रिटोरियसने २० वर्ष व १६१ दिवसांचा असताना शतक झळकावले आणि त्याने अफगाणिस्तानच्या हझरतुल्लाह झझाईचा ( २० वर्ष व ३३७ दिवस) २०१९ साली नोंदवलेला विक्रम मोडला. एकंदर पाहिल्यास फ्रान्सच्या गुस्ताव मॅककिऑनच्या नावावर पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात युवा शतकवीराचा विक्रम आहे. पण, फ्रान्सचा संघ अजूनही आयसीसीचा पूर्ण सदस्य झालेला नाही. गुस्तावने १८ वर्षे आणि २८० दिवसांचा असताना शतक झळकावले होते..Youngest T20I centurions from full member nationsलुआन-ड्रे-प्रिटोरियस - २० वर्ष व १६१ दिवस ( द. आफ्रिका वि. नामिबिया, २०२६)हझरतुल्लाह झझाई - २० वर्ष व ३३७ दिवस ( अफगाणिस्तान वि. आयर्लंड, २०१९)यशस्वी जैस्वाल - २१ वर्ष व २७९ दिवस ( भारत वि. नेपाळ, २०२३)ब्रायन बेन्नेट - २१ वर्ष व ३२४ दिवस ( झिम्बाब्वे वि. तंझानिया, २०२५)तिलक वर्मा - २२ वर्ष व ५ दिवस ( भारत वि.द.आफ्रिका, २०२४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.