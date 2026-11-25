South Africa vs Banglandesh Test: बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेने बांगलादेशविरुद्ध जोहान्सबर्गला झालेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात एक डाव आणि २१९ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत २-० अशा फरकाने विजय मिळवला आहे. या मालिका विजयाचा दक्षिण आफ्रिकेला मोठा फायदा झाला आहे, कारण ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) भाग होती. .India WTC Final Qualification Scenario : भारताला न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका २-० ने जिंकणं, का आहे महत्त्वाचे? जाणून घ्या कसोटी वर्ल्ड कप फायनलसाठीचे समीकरण.या सामन्यात बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना सर्वबाद ९१ धावांच केल्या होत्या. त्यांच्याकडून फक्त महफिजूल इस्लाम (२३), मोमिनू हक (१८)आणि तौहिद हृदोय (१९) यांनीच दोन आकडी धावसंख्या पार केली होती. दक्षिण आफ्रिकेकडून कागिसो रबाडा आणि मार्को यान्सिन यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. एन्रिच नॉर्कियाने २ विकेट्स घेतल्या होत्या.त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने पहिला डाव ७ बाद ४९४ धावांवर घोषित केला आणि तब्बल ४०३ धावांची आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीवीर मार्क एकरमनने १३८ चेंडूत १५० धावांची खेळी केली. तसेच विआन मुल्डरनेही १०० धावा केल्या. याशिवाय टोनी डी झोर्झी (६६) व मार्को यान्सिन (नाबाद ६७) यांनी अर्धशतके केली. बांगलादेशकडून शोरुफूल इस्लाम आणि खलीद अहमद यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..यानंतर ४०३ धावांची पिछाडी भरून काढताना बांगलादेशचा संघ दुसऱ्या डावात ४९.४ षटकात १८४ धावांवरच सर्वबाद झाला. तौहिद हृदोयने सर्वाधिक ४१ धावा केल्या, तर कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तोने ३४, कर महफिजुल इस्मामने ३८ धावांची खेळी केली. पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून विआन मुल्डरनेच ७ विकेट्स घेतल्या, तर मार्को यान्सिनने २ आणि कागिसो रबाडाने १ विकेट घेतली..WTC मध्ये दक्षिण आफ्रिका अव्वलWTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने या मालिका विजयासह अव्वल स्थान पक्के केले आहे. त्यांचे आता ९ कसोटी सामन्यांतील ७ सामने जिंकले असून २ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे ते ७७.७८ विजयी टक्केवारीसह अव्वल क्रमांकावर आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने यापूर्वी भारत दौऱ्यातही २-० असा कसोटी विजय मिळवला होता. यानंतर त्यांनी मायदेशात ऑस्ट्रेलियालाही २-१ असे पराभूत केले आहे. त्यामुळे त्यांनी आता अव्वल स्थान जवळपास पक्के करत अंतिम सामन्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे.दक्षिण आफ्रिकेची आता एकच कसोटी मालिका शिल्लक असून ही मालिका त्यांना आपल्याच देशात इंग्लंडविरुद्ध खेळायची आहे. मायदेशात ही मालिका खेळणार असल्याने दक्षिण आफ्रिकेला फायदा मिळू शकतो. या मालिकेतील तिन्ही सामने हरले, तरच त्यांच्या अंतिम सामन्याच्या आशांना धक्का लागू शकतो..IND vs NZ 1st Test ड्रॉ झाला, आता भारत WTC Final मध्ये कसा पोहोचणार? न्यूझीलंडचे झाले खूप नुकसान; जाणून घ्या समीकरण.दरम्यान, सध्या WTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया आहे, ज्यांची टक्केवारी ६९.२३ आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंड असून त्यांचे ६६.६७ टक्केवारी आहे. चौथ्या क्रमांकावर भारतीय संघ असून भारताची टक्केवारी ५० आहे. त्यांनतर इंग्लड (३८.५४ टक्के), बांगलादेश (३६.६७) वेस्ट इंडिज (२७.३८), श्रीलंका (१३.५४) आणि पाकिस्तान (१२.१२) आहेत..त्यामुळे सध्या पहिल्या दोन क्रमांक मिळवण्यासाठी शर्यतीत दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत हे चारच संघ आहेत. त्यातही दक्षिण आफ्रिकेचे स्थान जवळपास पक्के आहे. अशात अंतिम सामन्यात खेळणाऱ्या आणखी एका जागेसाठी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यात चुरस आहे. विशेष म्हणजे आगमी कसोटी मालिकाही हे तीन संघच एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सध्या कसोटी मालिका सुरू आहे, तर ऑस्ट्रेलिया नंतर न्यूझीलंजविरुद्धही कसोटी मालिका खेळणार आहे. यानंतर २०२७ च्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलिया संघ भारत दौऱ्यात कसोटी मालिका खेळणार आहे. त्यामुळे या मालिकांचा या पाँइंट्स टेबलवर मोठा फरक पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.