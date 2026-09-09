Duleep Trophy: तिलक वर्मा ९९ धावांवर आऊट अन् मग वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशनसह पूर्व विभागानं जे केलं, त्यानं जिंकली कोट्यवधींची मनं!; Video

Duleep Trophy Final, East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनपाठोपाठ दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माही चमकला आहे. पण या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये प्रतिस्पर्धा पाहायला मिळाली असली तरी खिलाडूवृत्तीचेही दर्शन घडले आहे, ज्याचे कौतुक होत आहे. सध्या तिलक वर्मा (Tilak Varma) बाद झाल्यानंतरचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात पूर्व विभागाने त्याच्यासोबत केलेल्या कृतीचे कौतुक होत आहे. .Duleep Trophy Final: कर्णधार ईशान किशन पुन्हा चमकला, पण शतक थोडक्यात हुकलं; पडिक्कलनं घेतला शानदार कॅच; Video.या सामन्यात ईशान किशनच्या (Ishan Kishan) २७० धावांच्या आणि कुमार कुशाग्रच्या १०१ धावांच्या खेळीच्या जोरावर पूर्व विभागाने ७०८ धावा धावा केल्या होत्या. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी दक्षिण विभागाचा संघ फलंदाजीला उतरला. देवदत्त पडिक्कलने ६२ धावा केल्या. त्यानंतर तिलक वर्माने संघाची जबाबदारी खांद्यावर घेतली होती. तो तिसऱ्या दिवशी अर्धशतक करुन नाबाद होता. चौथ्या दिवशीही तो संयमी खेळ करत संघाचा डाव पुढे नेत होता. त्यामुळे तो शतक करेल असंही वाटत होतं..मात्र १०८ व्या षटकात कुनैन कुरेशीने टाकलेल्या तिसऱ्या चेंडूवर तिलकने ड्राईव्हचा शॉट खेळला. पण कुरेशीने चपळाईने तो चेंडू झेलला. त्यामुळे तिलकला २११ चेंडूत ९९ धावांवर बाद व्हावं लागलं. त्याचं शतक फक्त एका धावेने हुकले. त्याच्या विकेट दक्षिण विभागाची शेवटची विकेट ठरली. त्यामुळे दक्षिण विभागाचा पहिला डावही ३३६ धावांवर संपला आणि पूर्व विभागाला ३७२ धावांची आघाडी मिळाली. दरम्यान, तिलक बाद झाल्यानंतर पूर्व विभागाच्या खेळाडूंनी खिलाडूवृत्ती दाखवली. वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अभिमन्यू ईश्वरन यांनी त्याचे अभिनंदन केले. ईशान किशननेही त्याला मिठी मारली. त्याचा व्हिजिओ सध्या व्हायरल होत आहे..ईशानच्या खेळीचंही झालेलं कौतुकदरम्यान, पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशन पहिल्या डावात जेव्हा २७० धावांवर बाद झाला होता. त्यावेळीही तिलक वर्माने येऊन त्याला मिठी मारत त्याचे खिलाडूवृत्ती दाखवत अभिनंदन केले होते. त्यांचाही फोटो व्हायरल झाला होता..दरम्यान, पूर्व विभागाने मोठी आघाडी घेतल्यानंतरही फॉलोऑन न देता पुन्हा फलंदाजीला उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अभिमन्यू ईश्वरन (३) आणि वैभव सूर्यवंश (८) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या. पण शिखर मोहन आणि कर्णधार ईशान किशन यांनी अर्धशतके करत संघाची आघाडी ५०० च्या वर नेली. शिखर ५२ धावांवर बाद झाला, तर ईशान ८० धावांवर बाद झाला. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा पूर्व विभागाच्या ५१ षटकात ५ बाद २१२ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांच्याकडे ५८४ धावांची आघाडी आहे. कुमार कुशाग्र ३४ धावांवर आणि कुनैन कुरेशी २६ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.