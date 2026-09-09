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Duleep Trophy: तिलक वर्मा ९९ धावांवर आऊट अन् मग वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशनसह पूर्व विभागानं जे केलं, त्यानं जिंकली कोट्यवधींची मनं!; Video

East Zone Heartwarming Gesture for Tilak Varma: दुलीप ट्रॉफी २०२६ च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माचं शतक अवघ्या एका धावेने हुकलं. पण तो बाद झाल्यानंतर पूर्व विभागाच्या संघातील खेळाडूंनी जे केलं, त्यांनी मनं जिंकली आहेत.
Tilak Varma Wicket | Duleep Trophy Final | East Zone vs South Zone

Tilak Varma Wicket | Duleep Trophy Final | East Zone vs South Zone

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Duleep Trophy Final, East Zone vs South Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनपाठोपाठ दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माही चमकला आहे. पण या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये प्रतिस्पर्धा पाहायला मिळाली असली तरी खिलाडूवृत्तीचेही दर्शन घडले आहे, ज्याचे कौतुक होत आहे.

सध्या तिलक वर्मा (Tilak Varma) बाद झाल्यानंतरचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात पूर्व विभागाने त्याच्यासोबत केलेल्या कृतीचे कौतुक होत आहे.

Tilak Varma Wicket | Duleep Trophy Final | East Zone vs South Zone
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