SRH vs CSK Live: अभिषेक शर्माला 'चिटींग' करायची होती, पण संजू सॅमसनने चोरी पकडली; IPL 2026 मध्ये आणखी एक ड्रामा, Video

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: चेन्नई सुपर किंग्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. CSK ने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मुकेश चौधरी व मॅथ्यू शॉर्ट यांची एन्ट्री झाली आहे. महेंद्रसिंग धोनी आजच्या सामन्यालाही मुकला आहे आणि इम्पॅक्ट प्लेअरमध्ये त्याचे नाव न दिसल्याने चाहते निराश झाले. पण, संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) त्याची उणीव जाणवू दिली नाही आणि अप्रतिम DRS घेत हैदराबादच्या स्फोटक अभिषेक शर्माला ( Abhishek Sharma) माघारी जाण्यास भाग पाडले..SRH ला प्रथम फलंदाजीच करायची होती, परंतु त्यांच्यासमोर CSK ने सरप्राइज ठेवले. पहिले षटक मॅथ्यू शॉर्टला टाकायला बोलावले आणि त्याने ४ धावा दिल्या. अभिषेक शर्माही चाचपडला.. पण, दुसऱ्या षटकात त्याने १० धावा चोपल्या. दोन षटकांत १४ धावा देणाऱ्या शॉर्टला पाचवे षटक दिले अन् अभिषेकने त्यावर ४,४,४,६,६ अशा २४ धावा चोपून १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..IPL 2026 News: विराट कोहलीच्या stunning catch वर व्हायरल होतेय अनुष्का शर्माची रिअॅक्शन; Video.आयपीएलमधील SRH साठी हे सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले. आयपीएलमधील हे संयुक्तपणे तिसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. युसूफ पठाण, सुनील नरीन, निकोलस पूरन, जॅक फ्रेझर मॅकगर्क ( २ वेळा) व वैभव सूर्यवंशी ( २ वेळा) यांनी १५ चेंडूंत फिफ्टी ठोकली आहे. यशस्वी जैस्वाल ( १३ चेंडू), लोकेश राहुल, पॅट कमिन्स व रोमारिओ शेफर्ड ( प्रत्येकी १४ चेंडूंत) हे या विक्रमात पुढे आहेत. पुढच्या षटकात ट्रॅव्हिस हेडने ४,०,४,४ असे मुकेश चौधरीला टारगेट केले. पण, पाचव्या चेंडूवर ऋतुराज गायकवाडने अफलातून झेल घेतला..हेड २३ धावांवर झेलबाद झाला आणि ७५ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. पुढच्याच चेंडूवर इशान किशन मोठा फटका मारायला गेला अन् पुन्हा चेंडू ऋतुराजच्या हाती सहज विसावला. मुकुलने सलग दोन विकेट्स घेतल्या. नूह अहमदच्या पहिल्याच षटकात अभिषेकची विकेट मिळाली असती, परंतु शिवम दुबेने सोपा झेल टाकला. तो पाहून काव्या मारनला भरपूर आनंद झाला..पण, जेमी ओव्हरटनच्या चेंडूवर अभिषेकही फसला. अप्रतिम चेंडू बॅटला घासून यष्टिरक्षक संजू सॅमसनच्या हाती विसावला होता. जेमीने कोणतीच अपिल केली नाही, परंतु संजूने DRS घेण्याची मागणी केली. अभिषेकला माहीत होतं की चेंडूचा बॅटला स्पर्श झालाय आणि त्यामुळे संजूच्या या मागणीवर तो दचकला. शेवटी संजूचा निर्णय योग्य ठरला आणि अभिषेकला माघारी जावं लागलं. अभिषेक २२ चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ५९ धावांवर माघारी परतला. हैदराबादल ९३ धावांवर तिसरा धक्का बसला.