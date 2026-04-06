IPL 2026: आवेश खानच्या अतिउत्साहाने फिरवलं असतं रिषभ पंतच्या मेहनतीवर पाणी; पण SRH च्या चूक लक्षातच आली नाही अन्...

SRH vs LSG Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत लखनौ सुपर जायंट्सने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध रविवारी (५ एप्रिल) रोमांचक विजय मिळवला. राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात लखनौने शेवटच्या षटकात एक चेंडू राखून ५ विकेट्सने विजय मिळवत गुणांचं खातं उघडलं. या सामन्यात कर्णधार रिषभ पंतची (Rishabh Pant) खेळी लखनौसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. मात्र सामन्याच्या शेवटी आवेश खानकडून (Avesh Khan) झालेल्या एका चुकीमुळे पंतच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरू शकलं असतं. .IPL 2026, SRH vs LSG: रिषभ पंतच्या अर्धशतकाने लखनौने विजयाचं खातं उघडलं; रोमांचक सामन्यात काव्या मारनच्या हैदराबादचा घरात पराभव.या सामन्यात हैदराबादने लखनौसमोर विजयासाठी १५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. लक्ष्य जरी फार मोठे नसले, तरी लखनौला त्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागली. शेवटच्या षटकात त्यांना ९ धावांची गरज होती. पण पंतच्या फलंदाजीने त्यांचा विजय सोपा केला. लखनौला विजयासाठी जेव्हा २ चेंडूत एका धावेची गरज होती, तेव्हा रिषभ पंतने मिड-ऑफला चौकार मारला. मात्र त्यावेळी चेंडू लखनौच्या डगआऊटच्या जवळ असलेल्या बाऊंड्रीच्या दिशेने जात होता. यावेळी विजय मिळवल्याच्या आनंदात आवेश खानने पुढे येत चेंडूला बाऊंड्री रोप पारही करू न देताच त्याच्या हातातील बॅटने टोलवले. त्यामुळे खरंतर चेंडू बाऊंड्री लाईनला लागलाच नाही..मात्र, हे फार कोणी गांभीर्याने घेतलं नाही. हैदराबाद संघानेही त्यावर कोणतीही नाराजी व्यक्त केली नाही. मात्र, जर हैदराबादकडून आवेशच्या या कृतीवर आक्षेप घेतला गेला असता, तर नियमानुसार (Cricket Rule) लखनौला ५ धावांची पेनल्टी लागू शकली असती. आयसीसी आणि आयपीएलच्या २०.१ (डेड बॉल) आणि ४१ (अयोग्य खेळ) नियमानुसार पंचांना जर आवेशची कृती अयोग्य वाटली असती, तर ते ५ धावांची पेनल्टी लखनौला लावू शकले असते..जर असं झालं असतं, तर एकतर तो डेड बॉल झाला असता, तसेच चौकारही मानला गेला नसता. त्यामुळे लखनौसमोरचे समीकरण २ चेंडूत ६ धावा असं झालं असतं. हे समीकरण कदाचित लखनौसाठी महागाचं ठरू शकलं असतं. मात्र हैदराबादने त्यावर आक्षेप घेतला नाही आणि तो चौकार समजला गेल्याने सामना लखनौने जिंकला..IPL 2026: आधी शमीने धक्के दिले अन् मग नितीश रेड्डी-क्लासेनने LSG च्या गोलंदाजांना फोडलं; SRH चा १५० धावांचा टप्पा पार.या सामन्यात लखनौसाठी रिषभ पंतने ५० चेंडूत ९ चौकारांसह ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच एडेन मार्करमने २७ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. बाकी कोणाला खास काही करता आलं नाही. तत्पुर्वी, हैदराबादने ११ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या होत्या, पण हेन्रिक क्लासेन (६२) आणि नितीश कुमार रेड्डी (५६) यांच्या अर्धशतकांमुळे हैदराबादला २० षटकात ९ बाद १५६ धावा करता आल्या. लखनौसाठी मोहम्मद शमीने शानदार गोलंदाजी करताना ९ धावांच देत २ विकेट्स घेतल्या.