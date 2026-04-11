SRH vs PBKS Live: अभिषेक शर्माची क्रांती! IPL मध्ये कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला; वैभव सूर्यवंशी या विक्रमात पाचव्या क्रमांकावर

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Marathi Update: जागतिक T20I क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेला अभिषेक शर्माने २० पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये पाच आयपीएल अर्धशतके झळकावणाऱ्या जगातील पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला. २५ वर्षीय डावखुऱ्या फलंजदाजाने नवी चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर पंजाब किंग्सविरुद्ध १८ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. सनरायझर्स हैदराबादच्या डावातील पाचव्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर विजयकुमार वैशाखला षटकार मारून त्याने आपले अर्धशतक पूर्ण केले..PBKS ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी SRH ला आक्रमक सुरुवात करून दिली. अभिषेक आज चांगल्याच फॉर्मात होता आणि मुळचा पंजाबचाच असल्याने तो येथील खेळपट्टीला चांगलाच ओळखतो. त्याने याचा फायदा उचलताना पंजाबच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने १८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि पॉवर प्लेमध्ये हेडसोबत बिनबाद १०५ धावा चोपल्या..आयपीएलमध्ये पॉवर प्लेमधील ही तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या आहे, पहिल्या दोन क्रमांकावर SRH आहे. २०२४ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध त्यांनी १२५ व २०२४ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध १०७ धावा कुटल्या होत्या. आयपीएलच्या पहिल्या सहा षटकात सर्वाधिक ७ षटकांच्या विक्रमातही अभिषेकने स्वतःचे नाव लिहिले गेले. सनथ जयसूर्या ( वि. चेन्नई, २००८), जॉस बटलर ( वि. DC, २०१८) आणि जॉनी बेअस्टो ( वि. RCB, 2022) यांनी सात षटकार खेचले होते..शशांक सिंगने SRH ला एकाच षटकात दोन धक्के दिले. हेड २३ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर झेलबाद झाला. त्याच षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर अभिषेक माघारी परतला. त्याने २८ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. अभिषेक व हेड यांनी पहिल्या विकेटसाठी ८.१ षटकांत १२० धावा जोडल्या..आयपीएलच्या मागील हंगामांमध्ये अभिषेकने एकदा १६ चेंडूंमध्ये ( वि. मुंबई इंडियन्स), एकदा १८ चेंडूंमध्ये ( वि. लखनौ सुपर जायंट्स व पंजाब किंग्स)आणि दोनदा १९ चेंडूंमध्ये ( वि. लखनौ सुपर जायंट्स व पंजाब किंग्स) ५० धावांचा टप्पा गाठला आहे. २० पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये सर्वाधिक आयपीएल अर्धशतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अभिषेकनंतर निकोलस पूरनचा क्रमांक लागतो. पूरनने २० पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये चार आयपीएल अर्धशतके झळकावली आहेत. जेक फ्रेझर-मॅकगर्क, ट्रॅव्हिस हेड आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्या नावावर आयपीएलमध्ये २० पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये तीन अर्धशतके आहेत.