SRH vs PBKS : अभिषेक शर्माची वादळी खेळी, मार्को यान्सेनचा 'वन हँड' कॅच... पंजाबचे खेळाडू काळी पट्टी बांधून उतरले, बरेच काही घडले

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Marathi Update: पंजाब किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यात बरेच निर्णायक क्षण पाहायला मिळाले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या १७ व्या सामन्यात अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांनी ८ षटकांत १२० धावा जोडून SRH ला दमदार सुरूवात करून दिली. पण, शशांक सिंगने एकाच षटकात दोघांना माघारी पाठवून PBKS च्या हाती मॅच आणली. त्यानंतर मार्को यान्सेनने ( Marco Jansen) टीपलेला अविश्वसनीय झेल चर्चेत राहिला. पण, या सामन्यात पंजाबचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी घालून का उतरले? हा सर्वांना प्रश्न पडला. .PBKS ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि SRH चा सलामीवीर अभिषेक याच निर्णयाची वाट पाहत होता. मुळचा पंजाबचाच असलेल्या अभिषेकला नवी चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमची चांगलीच माहिती आहे. त्यामुळे त्याने पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजांना फैलावर घेताना चौकार षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने पॉवर प्लेमध्ये ७ षटकार खेचले, जे आयपीएल इतिहासात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक षटकारांमध्ये संयुक्तपणे सर्वोत्तम ठरली..ट्रॅव्हिस हेड थोडा शांत होता, पंरतु त्याने अभिषेकसह ८.१ षटकांत १२० धावांची भागीदारी केली. यातील १०५ धावा या पहिल्या सहा षटकांतच आलेल्या. शशांक सिंगने कोणालाही अपेक्षा नसताना हेडची विकेट मिलवून दिली. हेड २३ चेंडूंत ३८ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर अभिषेकलाही त्याने चालतं केलं. अभिषेक २८ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडून ७४ धावांवर झेलबाद झाला. शशांकने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत २३ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि त्यात अभिषेकला दोनवेळा बाद केले आहे..कर्णधार इशान किशन व हेनरिच क्लासन यांचा खेळ थोडा संथच होता, परंतु १४ व्या षटकात इशान हात मोकळे करायला गेला. अर्शदीप सिंगचा चेंडू त्याने षटकाराच्या दिशेने टोलावला होता, परंतु मार्को यान्सेनने डीप मिड विकेटवर एका हाताने अविश्वसनीय झेल टिपला. अर्शदीपही हा झेल पाहून तोंडावर हात ठेवून खेळपट्टीवर बसला. इशान १७ चेंडूंत २७ धावांवर माघारी परतला. या सामन्यात पंजाबचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून मैदानावर उतरले. वृंदावन येथे नौका उलटून झालेल्या अपघातात अनेकांना प्राण गमवावे लागले, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पंजाबने ही मन जिंकणारी कृती केली..अनिकेत वर्माने ( १८) सुरेख फटकेबाजी केली, परंतु क्लासनच्या चुकीच्या कॉलने त्याला रन आऊट होऊन माघारी परतावे लागले. क्लासनने शेवटच्या षटकांत आक्रमक खेळ करून त्या चुकीची भरपाई केली. क्लासनने ३९ धावांचे योगदान दिले आणि हैदराबादने २० षटकांत ६ बाद २१८ धावा केल्या. अर्शदीप व शशांक यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.