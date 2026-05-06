SRH vs PBKS Live: ८ चेंडूंत ३२ धावांचा पाऊस! अभिषेक शर्माच्या फटकेबाजीने मैदान दणाणले... IPL 2026 Orange Cap च्या शर्यतीत टॉपर

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Marathi Update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील दोन तगडे संघ, पंजाब किंग्स व सनरायझर्स हैदराबाद हे समोरासमोर आले आहेत. मागील सामन्यात पंजाबने २२० धावांचे लक्ष्य सहज पार करून हैदराबादला पराभूत केले होते. आता त्याची परतफेड करण्याची आणि IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल स्थानावर झेप घेण्याची SRH ला संधी आहे. PBKS १३ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे, तर SRH १२ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..PBKS vs SRH सामन्याच्या निमित्ताने प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर विरुद्ध अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, हेनरिच क्लासन हे आक्रमक फलंदाज समोरासमोर येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा धावांचा पाऊस पाहायला मिळणे अपेक्षित आहे. Head to head विक्रमात हैदराबाद १७-८ असे पुढे आहेत आणि हैदराबादच्या मैदानावरील विक्रम पाहता यजमानांनी ९-१ अशी बाजी मारली आहे. पंजाबने मागील दोन सामने गमावले आहेत आणि हैदराबादही एका पराभवानंतर पुनरागमनासाठी प्रयत्नशील आहे..Punjab Kings: प्रभसिमरन सिंग, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंग, सुर्यांश शेडगे, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यान्सेन, ल्युकी फर्ग्युसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंसग, युझवेंद्र चहल.Sunrisers Hyderabad : अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश रेड्डी, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन..पंजाबने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि संघात शशांक सिंग व ल्युकी फर्ग्युसन यांचे पुनरागमन झाले आहेत. हैदराबादच्या ताफ्यात अनिकेत वर्माच्या जागी नितीश रेड्डी याचे पुनरागमन झाले आहे. अभिषेक शर्माने डावाची सुरुवात त्याच्या स्टाईलने केली. अर्शदीप सिंगचा दुसराच चेंडू त्याने समीपार भिरकावला. मार्को यान्सेनसोबतही त्याने हेच केले. अभिषेक थांबायचं नाव घेत नव्हता आणि चौथ्या षटकात ल्युकी फर्ग्युसनला गोलंदाजीला आणले. एक षटकार खाल्ल्यानंतर ल्युकीने पुनरागमन केले आणि अभिषेकची विकेट मिळवून दिली. तो १३ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३५ धावांवर झेलबाद झाला. .हैदराबादने ३.२ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या आणि ही त्यांची आयपीएलमधील वेगवान सांघिक फिफ्टी ठरली. त्यांनी २०२४ मध्ये दिल्लीविरुद्ध २.४ षटकांत पन्नास धावा केल्या होत्या. अभिषेक ४७५ धावांसह ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल क्रमांकावर पोहोचला आहे. लोकेश राहुल ( ४४५), हेनरिच क्लासन ( ४२५), वैभव सूर्यवंशी ( ४०४) व संजू सॅमसन ( ४०२) हे टॉप फाईव्हमध्ये आहेत.