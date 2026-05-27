Vaibhav Sooryavanshi Records: १२ षटकार, ५ चौकार! वैभवची Fastest IPL Century हुकली; २९ चेंडूंत ९७ धावांवर OUT; जयसूर्याचा विक्रम मात्र मोडला

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक षटकार, एका पर्वात ६०० धावा करणारा युवा फलंदाज... असे अनेक विक्रम नावावर करताना वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजांना झोडून काढले. त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताना सुरेश रैनाच्या विक्रमाशी बरोबरी तर केलीच शिवाय सनथ जयसूर्यासारख्या दिग्गजाचा २००८ सालचा विक्रमही मोडला. त्याने ख्रिस गेलचा ३० चेंडूंतील वेगवान शतकाचा विक्रम मोडण्यापासून थोडक्यात हुकला. .SRH चा कर्णधार पॅट कमिन्स याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय का घेतला, अशा प्रश्न चाहत्यांना नक्की पडला असेल. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पॉवर प्लेमध्ये ८ षटकार व २ षटकारांसह २० चेंडूंत ६० धावा कुटल्या आणि संघाला ८० धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि एका पर्वात ६०० धावा करणारा सर्वात युवा फलंदाज ठरला. याशिवाय त्याने ख्रिस गेलचा सर्वाधिक ५९ षटकारांचा विक्रमही मोडला. वैभवने पाचवेळा २० पेक्षा कमी चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून निकोलस पूरनशी बरोबरी केली. .SRH vs RR PL 2026: १६ चेंडूंत फिफ्टी! वैभव सूर्यवंशीने मोडला ख्रिस गेलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ठरला आयपीएल इतिहासातील Baby Boss .तर पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ५ अर्धशतकं करणारा तो दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने ट्रॅव्हिस हेडला मागे टाकले. IPL प्ले ऑफमध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतकांमध्ये त्याने सुरेश रैना ( १७ चेंडूं वि. पंजाब, २०१४) याच्याशी बरोबरी केली. वैभवने ६१ षटकार खेचण्यासाठी २६७ चेंडू खेळले, तेच गेलने २०१२ मध्ये ५९ षटकारांसाठी ४५६ चेंडूंचा सामना केला होता..Fastest 50s in IPL knockouts/Playoffs (by balls)16 - सुरेश रैना विरुद्ध PBKS, वानखेडे, 201416 - वैभव सूर्यवंशी विरुद्ध SRH, मुल्लानपूर, 2026*17 - एडम गिलख्रिस्ट विरुद्ध DC, सेंच्युरियन, 200920 - महेंद्रसिंग धोनी विरुद्ध MI, बंगळुरू, 201221 - ड्वेन स्मिथ विरुद्ध CSK, दिल्ली, 201321 - वीरेंद्र सेहवाग विरुद्ध CSK, वानखेडे, 201421 - रजत पाटीदार विरुद्ध GT, धर्मशाला, 2026.याशिवाय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलच्या एका डावात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक ८ षटकारांचा वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर केला. त्याने सनथ जयसूर्याचा २००८ सालचा ७ षटकारांचा ( वि. चेन्नई) विक्रमा मोडला. त्याने यशस्वीसह ७.२ षटकांत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. साकिब हुसैनच्या गोलंदाजीवर या पर्वात वैभवने ८ षटकार खेचले आणि ही एका गोलंदाजाविरुद्धची सर्वाधिक षटकार संख्या ठरली. वैभव आयपीएल इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक झळकावेल असे वाटले होते, परंतु तो २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांवर झेलबाद झाला आणि ख्रिस गेलचा ( ३० चेंडू) विक्रम वाचला. .Most sixes in Overs 1-6 in an IPL inns8 - वैभव सूर्यवंशी (RR) वि.SRH, जयपूर, 2026 ELM*7 - सनथ जयसूर्या (MI) वि. CSK, मुंबई WS, 20087 - जोस बटलर (RR) वि.DC, दिल्ली, 2018 (पावसाने लहान खेळ)७ - जॉनी बेअरस्टो (PBKS) वि. RCB, ब्रेबॉर्न, २०२२७ - अभिषेक शर्मा (SRH) वि.PBKS, मुल्लानपूर, 2026७ - वैभव सूर्यवंशी (RR ) वि. SRH, जयपूर, २०२६