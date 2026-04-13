SRH vs RR Live: इशान किशनचे शतक थोडक्यात हुकले! पण, जिंकली Orange Cap; झेल घेताना दोन खेळाडू एकमेकांना आपटले

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Marathi Update: दोन्ही सलामीवीर झटपट माघारी परतल्यानंतर कर्णधार इशान किशनने ( Ishan Kishan) मोर्चा सांभाळला. सनरायझर्स हैदराबादच्या या फलंदाजाने राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांना फैलावर घेताना चौकार-षटाकारांचा पाऊस पाडला. त्याला रोखण्यासाठी RR ने गोलंदाजीत बदल करण्याचे प्रयोगही केले, परंतु त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. संजू सॅमसन याच्यानंतर इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजाचा मान त्याला मिळणारच होता, परंतु संदीप शर्माने ही विकेट घेतली. इशानचे शतक थोडक्यात हुकले. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. या संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. कर्णधार रियान परागचा विश्वास जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच षटकात सार्थ ठरवला. जोफ्राचा चेंडू अभिषेक शर्माने थर्ड मॅनच्या दिशेने टोलावला आणि रवी बिश्नोईने सोपा झेल टाकला. २०२६ मध्ये खेळलेल्या १८ ट्वेंटी-२० डावांत अभिषेक सातव्यांदा भोपळ्यावर बाद झाला आहे. यानंतर या वर्षी कूपर कॉनली १७ डावांत ४ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. SRH चा फलंदाज पहिल्या चेंडूवर बाद होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये शिखर धवन चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या क्वालिफायर १ मध्ये गोल्डन डकवर माघारी परतला होता..इशान किशनने मात्र आक्रमक खेळ करताना जोफ्राला तिसऱ्या षटकात झोडून काढले. इशान व ट्रॅव्हिस हेड यांनी ३४ चेंडूत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण करताना RR ला गोलंदाजीत सतत बदल करण्यास भाग पाडले. त्यांना पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ५१ धावा केल्या. रियानने स्वतः गोलंदाजीला येण्याचा निर्णय घेतला आणि ही जोडी तोडली. हेड १८ धावांवर झेलबाद झाला..फलकावर एकही धाव चढवलेली नसताना दुसऱ्या विकेटसाठी अर्धशतकीय भागीदारी होण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. २०२४ मध्ये अभिशेक व राहुल त्रिपाठी यांनी पंजाब किंग्सविरुद्ध ७२ धावा जोडल्या होत्या, त्या सामन्यात अर्शदीप सिंगने पहिल्या चेंडूवर हेडला माघारी पाठवले होते. कर्णधार इशान मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ३० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. षटकाराने अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर इशानने पुढच्या षटकात ४,६,४,२,४ असे फटके खेचून संघाला शतकी पार पोहोचवले. पण, त्याचे शतक ९ धावांनी हुकले . तो ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह ९१ धावांवर बाद झाला. संदीप शर्माने स्लो चेंडूवर त्याला झेल देण्यास भाग पाडले. पण, हा झेल टिपताना संदीप व यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेल यांच्यात टक्कर झाली. नशीबाने संदीपने चेंडूवरील ताबा कायम राखला..Rajasthan Royals XI: यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, लौआन ड्रे प्रेटोरियस, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडे.Sunrisers Hyderabad XI: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, प्रफुल हिंगे.