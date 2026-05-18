CSK vs SRH: 'Dhoni चेन्नईत सामना खेळणार नाही, कारण...', सुनील गावसकरांनी स्पष्टच सांगितलं; पण चाहते होतील नाराज

IPL 2026, CSK vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत सोमवारी (१८ मे) प्लेऑफच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा सामना होणार आहे. सोमवारी चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात चेपॉक स्टेडियमवर (Chepauk) सामना होणार आहे. दोन्ही संघांना प्लेऑफमध्ये पोहोचायचे असेल, तर हा सामना महत्त्वाचा असेल. कारण हा सामना जो संघ जिंकेल, तो संघ प्लेऑफच्या जवळ पोहोचेल. पण याशिवाय या सामन्याला भावनिक किनारही लाभली आहे. कारण चेन्नईचा हा आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील घरच्या मैदानातील शेवटचा सामना आहे. अशात या सामन्यात दिग्गज खेळाडू धोनीसाठी (MS Dhoni) हा शेवटचा सामना असण्याची चर्चा आहे. याबाबत सुनील गावसकरांनी (Sunil Gavaskar) महत्त्वाचे विधान केले आहे. .IPL 2026: पंजाबच्या सलग ६ व्या पराभवानंतर प्रीती झिंटाची स्टेडियममध्येच गंभीर चर्चा; रिकी पाँटिंगचाही चेहरा उतरला.खरंतर धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ मध्ये अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही. त्याने सरावाला काही दिवसांपूर्वीच सुरुवात केली असली, तरी अद्याप त्याचे पुनरागमन झालेले नाही. त्याला संघाची रचना बदलण्याची इच्छा नसल्याने तो अजून खेळला नसल्याचेही रिपोर्ट्स समोर आले होते. तो गेल्या ११ सामन्यांसाठी स्टेडियममध्येही आलेला नाही. परंतु, आता सोमवारी चेन्नई घरच्या प्रेक्षकांसमोर शेवटचा सामना खेळेल, अशात धोनीचं दर्शन प्रेक्षकांना होण्याची अपेक्षा आहे. चेन्नईने घरच्या प्रेक्षकांचे आभार मानण्यासाठी त्यांना सामन्यानंतर थांबण्याचीही विनंती केली आहे..तथापि, हा धोनीचा अखेरचा हंगाम असल्याचेही म्हटले जात आहे. त्यामुळे तो चेन्नईत सामना खेळून कारकिर्दीचा शेवट करेल, अशीही चर्चा सध्या जोरदार आहे. धोनीने २०२१ मध्येच सांगितले होते की त्याला शेवटचा सामना चेन्नईत खेळायचा आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून २०२० मध्येच निवृत्ती घेतली होती. पण त्यानंतर तो आयपीएलमध्ये सक्रिय होता. मात्र २०२६ मध्ये तो खेळलेला नाही. त्यामुळे आता धोनी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध मैदानात उतरणार की नाही, याची अनेकांना उत्सुकता आहे..याबाबत जिओ हॉटस्टारशी बोलताना गावसकर म्हणाले, 'चेन्नईसाठी हैदराबादविरुद्धचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा त्यांचा चेपॉकवरील या हंगामातील शेवटचा सामना आहे, त्यामुळे चाहत्यांना धोनीला खेळताना पाहण्याची इच्छा असेलच. पण तो या संपूर्ण हंगामात खेळलेला नाही. खरंतर तो गेल्या वर्षाभरापासून स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळलेला नाही. त्यामुळे तो या सामन्यात खेळण्याची जोखीम घेईल, याबाबत मला शंका आहे. तुम्हाला मॅच-फीट खेळाडूंची गरज असते.''मला वाटत नाही की तो सध्याच्या संघाची रचना बदलेल. जर तो हैदराबादविरुद्ध खेळला, तर मला आश्चर्य वाटेल. चेन्नईसाठी हा निर्णायक सामना आहे. प्लेऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी त्यांना विजयाची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना हा सामना जिंकावाच लागणार आहे. त्यामुळे जो खेळाडू वर्षभर खेळलेला नाही, त्याला संघात खेळवणे म्हणजे मोठी जोखीम असेल.'.IPL मध्ये 'धोनी युगाचा' आज शेवट होणार? चर्चेला उधाण; घरातील अखेरच्या सामन्यापूर्वी ऋतुराजला Dhoni ने काय दिला सल्ला?.चेन्नई सध्या १२ सामन्यांत ६ विजय आणि ६ पराभवांसह १२ गुण मिळवून पाचव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना प्लेऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी साखळी फेरीतील उर्वरित दोन्ही सामन्यात विजय मिळवणे गरजेचेच असणार आहे. एकाही सामन्यात पराभव झाला, तर स्पर्धेतून बाहेर होण्याची शक्यता दाट आहे.