SRH ची मालकिण काव्या मारनचं लग्न ठरलं! 'कोलावेरी डी' गाण्याच्या संगीतकारासोबत बांधणार लग्नगाठ

Anirudh Ravichander - Kavya Maran wedding updates: सनरायझर्स हैदराबाद संघाची मालकीन काव्या मारन लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. तिच्या लग्नाची तारीखही निश्चित झाली असून याबाबत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंथ रेड्डी यांनी पुष्टी केली आहे. काव्या अनिरुद्ध रविचंद्र याच्याशी लग्न करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून रेवंथ रेड्डी यांचे काव्याच्या पालकांसोबकचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. काव्याचे पालक कलानिधी मारन आणि कावेरी मारन यांनी तिच्या लग्नाचं निमंत्रण नुकतंच रेवंथ रेड्डी यांना दिले आहे. काव्याचे लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार असून २१ नोव्हेंबर रोजी चेन्नईमध्ये स्वागत समारंभ (Reception) पार पडणार आहे. .Kavya Maran:"SRH च्या संघात मालकांचा हस्तक्षेप असतो कारण..." लियाम लिव्हिंगस्टोनने थेट काव्या मारन यांच्यावरच केला मोठा दावा!.मुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'सन ग्रुप चेअरमन श्री कलानिधी मारण आणि त्यांच्या पत्नी कावेरी मारन यांनी जुबिली हिल्स येथील निवासस्थानी माननिय मुख्यमंत्री श्री रेवंथ रेड्डी यांची भेट घेतली आणि त्यांची मुलगी काव्या मारन, हिच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभासाठी आमंत्रण दिले. काव्या आणि अनिरुद्ध रविचंद्र यांच्या लग्नाचा स्वागत समारंभ चेन्नईत २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.' .रिपोर्ट्सनुसार काव्या आणि अनिरुद्ध हे दोघे ११ नोव्हेंबर रोजी ग्रीसमध्ये लग्नबंधनात अडकणार आहेत. पण याबाबत त्यांच्या कुटुंबियांनी किंवा त्यांनी स्वत: पुष्टी केलेली नाही. यापूर्वी ते २०२५ मध्ये लग्न करणार असल्याची चर्चा होती, पण अनिरुद्धने या अफवा असल्याचे सांगत नाकारलं होतं. पण अखेर त्यांचं लग्न ठरलं असल्याचे स्पष्ट झाले असून लग्नाच्या स्वागत संमारभाची निमंत्रणं त्यांच्या कुटुंबियांकडून देण्यात येत आहेत..Kavya Maran: '२.३४ कोटी पाकिस्तानी खेळाडूवर खर्च...' काव्या मारनला ललित मोदींचा नाव न घेताही स्पष्ट मेसेज.अनिरुद्ध हा प्रसिद्ध म्युझिक कंम्पोझर असून त्याने अनेक चित्रपटांसाठी काम केलं आहे, ज्यात लिओ, इंडियन २, वेट्टायन, विदामुयार्ची आणि कुली अशा चित्रपटांचा समावेश आहे. तसेच २०१२ प्रचंड गाजलेलं Why This Kolaveri Di" हे गाणंही अनिरुद्धनेच कम्पोझ केलं होतं.दुसरीकडे, काव्या मारन सनरायझर्स हैदराबादची संघमालकिन असून सन टीव्ही नेटवर्कमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून देखील काम पाहाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.