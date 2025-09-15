IND vs PAK: भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानविरुद्ध जबरदस्तीने खेळावं लागलं, BCCI...; दिग्गज खेळाडूचा खळबळजनक दावा

भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले. पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ आमने-सामने आले होते. हा सामना भारतीय संघाला जबरदस्तीने खेळायला लागल्याचे सुरेश रैनाने म्हटले. .भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानला आशिया कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१४ सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळला. दुबईत झालेल्या या सामन्याला गेल्या काही दिवसांपासून विरोध होत होता. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या मैदानात आमने-सामने होते. त्यामुळे हा सामना चर्चेच विषय तर ठरलाच होता, पण त्याला भावनेची किनारही लाभली होती..IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.दरम्यान, या सामन्यानंतर भारताचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाने म्हटले आहे की भारतीय खेळाडूंना हा सामना खेळायचा नव्हता, पण हा सामना खेळण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. सुरेश रैना स्पोर्ट्स तकशी बोलताना म्हणाला, 'मला एक गोष्ट नक्की माहित आहे. जर तुम्ही खेळाडूंना वैयक्तिकरित्या विचारले असते, तर त्यांच्यापैकी कोणालाही आशिया कप खेळायचा नव्हता. एकप्रकारे त्यांना जबरदस्ती करण्यात आली, कारण खेळण्यासाठी बीसीसीआय तयार झाले.''मला वाईट वाटलं की भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळला. पण मी एक खरी गोष्टही सांगतो की जर सूर्यकुमार यादव आणि त्याच्या संघातील खेळाडूंना पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्याबद्दल त्यांची वैयक्तिक मतं विचारली असती, तर त्यांनी नाही म्हटले असते. त्यांच्यापैकी कोणालाही खेळायचे नव्हते.'.भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकरांनीही सामन्याला सरकारची परवानगी असल्याने हा सामना होत असल्याचे म्हटले. त्यांनी म्हटले की 'आपल्या मतांनी फरक पडणार नाही. आपल्या सकरकारने निर्णय घेतला आहे की बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये भारत - पाकिस्तान सामना खेळला जाऊ शकतो.''तथापि, आपण द्विपक्षीय मालिकेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही. मी काय म्हणतोय किंवा तुम्ही काय म्हणताय, त्याने काहीच होणार नाही. सरकार जो निर्णय घेईल, त्याचं बीसीसीआय आणि खेळाडू पालन करतील. इथेही तेच होत आहे. मी लोकांच्या भावना समजू शकतो, पण हा सामना आपण खेळतोय, कारण हा सरकारचा निर्णय आहे.'.दरम्यान, पहलगाम हल्ल्यानंतर या सामन्याला विरोध झाला होता, पण भारत सरकारकडून या सामन्याला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला होता. तथापि, सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने स्पष्ट केले की भारतीय संघाची बांधिलकी पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबासमवेत आहे. तसेच त्याने पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात ऑपरेशन सिंदूर राबवणाऱ्या भारतीय सैन्यदलाला हा विजय समर्पित असल्याचे सांगितले..IND vs PAK, Asia Cup: 'पाकिस्तान नाही, पोपटवाडी संघ', गावसकर भारताच्या विजयनंतर थेटच बोलले.सामन्यानंतर भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हातही मिळवला नाही. याबाबत सूर्यकुमार यादव म्हणाला की भारतीय संघ केवळ मैदानात खेळण्यासाठी उतरला होता.सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने २० षटकात ९ बाद १२७ धावा करत भारतासमोर १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकात ३ बाद १३१ धावा करत सहज पूर्ण केला..FAQs१. भारताने पाकिस्तानवर किती विकेट्सने विजय मिळवला?➤ भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(How many wickets did India win by?)२. हा सामना वादग्रस्त का ठरला?➤ पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यावर विरोध झाला होता.(Why was the match controversial?)३. सुरेश रैनाने काय म्हटले?➤ त्याने सांगितले की भारतीय खेळाडूंना हा सामना खेळायचा नव्हता, पण जबरदस्ती झाली.(What did Suresh Raina say?)४. सुनील गावसकरांचे मत काय होते?➤ त्यांनी म्हटले की सरकारच्या निर्णयामुळे हा सामना खेळला गेला.(What was Sunil Gavaskar’s opinion?)५. सूर्यकुमार यादवने विजय कोणाला समर्पित केला?➤ त्याने विजय पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबे आणि भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला.(Whom did Suryakumar Yadav dedicate the win to?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.