IND vs PAK: भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानविरुद्ध जबरदस्तीने खेळावं लागलं, BCCI...; दिग्गज खेळाडूचा खळबळजनक दावा

Suresh Raina on India vs Pakistan Asia Cup 2025 match: भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. हा सामना भारतीय संघाला जबदरदस्तीने खेळायला लागल्याचे माजी क्रिकेटपटूने म्हटले आहे.
  • भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत केले.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही संघ आमने-सामने आले होते.

  • हा सामना भारतीय संघाला जबरदस्तीने खेळायला लागल्याचे सुरेश रैनाने म्हटले.

