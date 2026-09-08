Suresh Raina: 'प्रत्येक कर्णधाराची आवड असते...' रैना विराट कोहलीच्या नेतृत्वात संघातून बाहेर होण्यावर स्पष्टच बोलला

भारतीय क्रिकेट संघाने एमएस धोनीच्या (MS Dhoni) नेतृत्वाखाली मोठे यश मिळवले, आयसीसीच्या त्यावेळीच्या सर्व मोठ्या स्पर्धा जिंकल्या होत्या. धोनीच्या नेतृत्वाखालील संघात सचिन तेंडुलकर, विरेंद्र सेहवाग, राहुल द्रविड, गौतम गंभीर, झहीर खान, हरभजन सिंग, युवराज सिंग असे दिग्गज खेळाडू खेळल्यानंतर सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन अशा काही खेळाडूंनी संघात आपलं पक्क स्थान मिळवलं. विराट कोहली (Virat Kohli) त्याची ओळख बनवत होता, तर रोहितने सलमीवीर म्हणून आपल्या कारकिर्दीला नवी दिशा धोनीच्या नेतृत्वाखालीच दिली. त्यावेळी रैना (Suresh Raina) ७ व्या क्रमांकावर चांगली कमगिरी करत होता. पण २०१७ नंतर भारतीय संघाच्या नेतृत्वाची धुरा पूर्णपणे जेव्हा विराट कोहलीच्या खांद्यावर आली, त्यानंतर संघात बदलही घडले. काही खेळाडू कामगिरी आणि फिटनेसच्या कारणाने संघातून बाहेर गेले. यो-यो टेस्ट अनिवार्य करण्यात आली..विराट कोहलीने खूप लवकर निवृत्ती घेतली! Suresh Raina असं का म्हणतोय? किंग कोहलीने कालच्या मॅचमध्ये असं काय केलं? .२०१७ च्या सुरुवातीला भारतीय संघात असलेले काही खेळाडू २०१९ वर्ल्ड कपसाठीही संघात नव्हते. यात सुरेश रैनाचाही समावेश आहे. रैनाने वयाच्या ३३ व्या वर्षी धोनीपाठोपाठ काही तासातच १५ ऑगस्ट २०२० रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. खरंतर २०१५ वर्ल्ड कपपर्यंत रैना उत्तम फॉर्ममध्ये होता. पण त्यानंतर त्याची कामगिरी घसरत गेली. त्यातच वारंवार झालेल्या दुखपतींनी त्याच्या अडचणी वाढवल्या. तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळत होता, पण त्याला भारतासाठी २०१६ पासून केवळ तीन वनडे सामने खेळता आले होते,तसेच ३२ टी२० सामने तो खेळला, पण त्याची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. परिणामी त्याला संघातून बाहेर व्हावे लागले. याबाबत आता रैनाने आकाश चोप्राने घेतलेल्या मुलाखतीत भाष्य केले आहे. त्याच्या त्याच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या दिवसांबद्दल भाष्य केले आहे. .त्याने म्हटले आहे की कर्णधार बदलल्यानंतर संघ बदलणे स्वाभाविक आहे. याच प्रक्रियेत त्यानेही त्याचे भारतीय संघातील स्थान गमावले. दरम्यान असे असले तरी रैनाने थेट विराट कोहलीवर निशाणा साधलेला नाही.रैना म्हणाला, 'हे पाहा प्रत्येक कर्णधाराचा आपला संघ असतो. नक्कीच त्याला असं वाटलं असेल की दुसरं कोणीतरी उत्तम आहे. युवराज सिंग आणि मी यो-यो टेस्टमध्ये उत्तीर्ण झालो नाही. पण नंतर आम्ही ती टेस्ट उत्तीर्ण झालो. आम्ही देशांतर्गत क्रिकेटही भरपूर खेळलो. खूप धावा केल्या. आम्ही तेव्हाचे प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांच्याशी बोललो आणि त्याने मला सांगितले की काही गोष्टी गरजेच्या आहेत.''मी दक्षिण आफ्रिकेत टी२० मालिकेत मालिकावीर होतो. पण २०१९ वर्ल्ड कपमध्ये वेगळ्या खेळाडूंना पसंती देण्यात आली. एक वेगळा यष्टिरक्षकही त्यावेळी तिथे गेला. त्यावेळी मला वाटलं होतं की मी आमि युवी चांगली कामगिरी करू शकलो असतो. कारण अनुभवही गरजेता होता आणि आम्ही बराचकाळ खेळलो होतो. पण ठिक आहे, त्याबद्दल आत्ता बोलण्यात काहीच अर्थ नाही.'.रैनाने असंही सांगितलं की 'खेळाडूंना सन्मान हवा असतो. संवाद अधिक चांगला होऊ शकला असता, जसे की निवडकर्ते काय विचार करत आहेत? त्यांच्याकडून त्यांना कोणता संदेश दिला जात आहे? पण ते सर्व आमच्या नियंत्रणात नव्हतं. मी अनेक प्रश्न विचारले, पण मला उत्तरं मिळाली नाहीत. मी दोन्ही कर्णधारांशी आणि प्रशिक्षकांशीही बोललो. पण त्यांनी जे योग्य वाटले, तेच केले.'.Suresh Raina World XI: मित्र MS Dhoni सह विराट, जसप्रीतलाही संघात नाही निवडलं! पाकिस्तानच्या खेळाडूला मात्र हक्काचे स्थान.दरम्यान रैनाने दावा केल्याप्रमाणे त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला नव्हता, तो पुरस्कार भुवनेश्वर कुमारला मिळाला होता. पण त्या मालिकेत तिसऱ्या टी२० सामन्यात रैनाला सामनावीर पुरस्कार मिळाला होता. त्यावेळी त्याने २७ चेंडूत ४७ धावा केल्या होत्या आणि १ विकेट घेतली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी तो इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी अखेरचे सामने खेळला. दरम्यान, २०१६ नंतर खालावत गेलेली कामगिरी रैनासाठी भारतीय संघातील पुनरागमनासाठी अडथळा ठरली.रैनाने त्याच्या कारकिर्दीत १८ कसोटी सामने खेळताना ७६८ धावा केल्या आणि १३ विकेट्स घेतल्या. त्याने २२६ वनडेत ५६१५ धावा केल्या, तर ३६ विकेट्स घेतल्या. त्याने ७८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यात १६०५ धावा करण्यासोबत १३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.