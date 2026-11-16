Syed Mushtaq Ali Trophy: सूर्यकुमारचं वादळ पुन्हा घोंगावलं! ९ चौकार अन् ७ षटकारांसह अर्धशतक करत मुंबईला मिळून दिला मोठा विजय

Suryakumar Yadav's Guides Mumbai to Second Consecutive Win: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) मुंबईने गुजरातविरुद्ध ५ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. मुंबईचा हा या स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय ठरला आहे. सलग दुसऱ्या सामन्यात मुंबईचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजयात मोलाचा वाटा उचलला आहे. त्याने पहिल्या सामन्याप्रमाणेच या सामन्यातही वादळी अर्धशतक केले आहे.सोमवारी कोलकाताला झालेल्या सामन्यात गुजरातने मुंबईसमोर १९८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग मुंबईने १५.४ षटकातच ५ विकेट्स गमावत २०१ धावा करत पूर्ण केला. मुंबईसाठी सूर्यकुमारसह सर्फराज खाननेही विस्फोटक फलंदाजी केली..Syed Mushtaq Ali Trophy : ११ चेंडूंत ५४ धावा! सूर्यकुमार यादवचं वादळी पुनरागमन; मुशीर खानचेही अर्धशतक.....मुंबईने धावांचा पाठलाग करताना सलामीवीर अंगक्रिश रंघुवंशीची विकेट ४ धावांवरच गमावली होती. त्यानंतर मुशीर खानही दुसऱ्याच षटकात १४ धावांवर विशाल जयस्वालच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. पण त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने फलंदाजीला उतरल्यापासूनच आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. त्याला दुसऱ्या बाजूने सलामीवीर हार्दिक तामोरे चांगली साथ देत होता. त्यांच्यात ३९ चेंडूतच ८६ धावांची भागीदारी झाली. सूर्यकुमारने अर्धशतकही पू्र्ण केले. पण हार्दिक १९ चेंडूत २६ धावा करून बाद झाला..पण, तरी सूर्यकुमार आक्रमक खेळतच होता. अखेर त्याला रवी बिश्नोईने ११ व्या षटकात बाद केले. पण तोपर्यंत मुंबईसाठी विजय सोपा झालेला होता. सूर्यकुमारने २९ चेंडूत ९ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. हे त्याचे सलग दुसरे अर्धशतक ठरले. त्याने पहिल्या सामन्यात हैदराबादविरुद्ध २१ चेंडूत नाबाद ६० धावा ठोकल्या होत्या.दरम्यान, सूर्यकुमार बाद झाल्यानंतर शिवम दुबेही ११ धावांवर बाद झाला. पण सर्फराज मात्र आक्रमक खेळत होता. त्याने १७ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ४० धावा ठोकत मुंबईला विजयापर्यंत पोहचवले. अथर्व अंकोलेकर ५ चेंडूत १५ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, या सामन्यात गुजरातने प्रथम फलंदाजी करताना १९.२ षटकात सर्वबाद १९७ धावा केल्या. गुजरातची वरची आणि मधली फळी शार्दुल ठाकूर आणि अथर्व अंकोलेकर यांच्या माऱ्यासमोर मोठ्या धावा करू शकली नाही. पण ८ व्या क्रमांकावरील विशाल जयस्वाल आणि ९ व्या क्रमांकावरील आशुतोष शर्मा यांनी वादळी खेळ केला आणि संघाला १९० धावा पार करून दिल्या. .Video: 13 Six, 8 Fours अन् ४१ चेंडूत शतक...रजत पाटिदारने इतिहास घडवला; SMAT स्पर्धेत 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच.विशालने २१ चेंडूत ३८ धावा केल्या, तर आशुतोषने २२ चेंडूत ४२ धावा केल्या, त्याने ५ षटकार मारले. या दोघांशिवाय केवळ हेमांग पटेल (२५) आणि सौरव चौहान (२२) यांनीच २० धावांचा टप्पा ओलांडला.मुंबईकडून शार्दुल ठाकूर आणि अथर्व अंकोलेकर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तुषार देशपांडे, मॅक्सवेल स्वामीनाथन, मुशीर खान आणि साईराज पाटील यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.