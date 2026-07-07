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Suryakumar Yadav: 'माझा नेहमीच टीम इंडियाला पाठिंबा, माझ्याबद्दल चूकीचं...', सूर्या स्पष्टच बोलला; वैभव सूर्यवंशीलाही खास मेसेज

Suryakumar Yadav on Fake Statement : सूर्यकुमार यादवला टी२० कर्णधारपदावरून दूर करून श्रेयस अय्यरला नेतृत्व दिल्यानंतर संघाला सलग पराभवांचा सामना करावा लागला आहे. यानंतर आता सूर्यकुमार यादवने एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यात त्याने त्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Suryakumar Yadav Clarification

Suryakumar Yadav Clarification

Sakal

Pranali Kodre
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Suryakumar Yadav news: भारतीय संघाने मार्च २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकला होता. त्यानंतर चार महिन्यांनी भारताचा टी२० संघ मैदानात उतरला, पण यावेळी मोठे नेतृत्वबदल झाले. सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) कर्णधारपदावरून काढून ही जबाबदारी श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) खांद्यावर देण्यात आली, तर उपकर्णधार म्हणून तिलक वर्माला (Tilak Varma) नियुक्त करण्यात आले.

मात्र नव्या कर्णधार-उपकर्णधारांच्या नेतृत्वात भारताच्या टी२० संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. भारताला आयर्लंड दौऱ्यातील दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत ०-२ असा लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला.

Suryakumar Yadav Clarification
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