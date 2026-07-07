Suryakumar Yadav: 'माझा नेहमीच टीम इंडियाला पाठिंबा, माझ्याबद्दल चूकीचं...', सूर्या स्पष्टच बोलला; वैभव सूर्यवंशीलाही खास मेसेज

Suryakumar Yadav news: भारतीय संघाने मार्च २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकला होता. त्यानंतर चार महिन्यांनी भारताचा टी२० संघ मैदानात उतरला, पण यावेळी मोठे नेतृत्वबदल झाले. सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) कर्णधारपदावरून काढून ही जबाबदारी श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) खांद्यावर देण्यात आली, तर उपकर्णधार म्हणून तिलक वर्माला (Tilak Varma) नियुक्त करण्यात आले. मात्र नव्या कर्णधार-उपकर्णधारांच्या नेतृत्वात भारताच्या टी२० संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. भारताला आयर्लंड दौऱ्यातील दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत ०-२ असा लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. .IND vs ENG, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजी क्रमांक बदलणार, तर बिश्नोई संघातून आऊट? कशी असू शकते भारताची प्लेइंग-११.त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यातही पहिला टी२० सामना रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्या टी२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे अद्याप श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा आहे. अशातच आता सूर्यकुमार यादवला संघातून बाहेर करण्याबाबत चर्चा होत आहेत. त्यामुळे अखेर सूर्यकुमार यादवनेच त्याची प्रतिक्रिया स्पष्टपणे दिली आहे. त्याने त्याच्या विधानाला चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेल्याबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय त्याने भारतीय संघाला शुभेच्छा देताना १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक केले आहे..सूर्यकुमार यादवने त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'मी संघासाठी आनंदी आहे आणि मी त्यांना नेहमीच शुभेच्छाच देईल. मला माहित आहे की खेळाडू त्यांचे सर्वोत्तम योगदान देत आहेत आणि त्यांना माझा नेहमीच पूर्ण पाठिंबा असेल.'सूर्यकुमारने वैभव सूर्यवंशीसाठीही खास संदेश लिहिला आहे. वैभवने इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यातून मँचेस्टरमध्ये भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले आहे. सूर्यकुमारने लिहिले की 'वैभव सूर्यवंशीसाठी खास शब्द आहेत. - तू अत्यंत रोमांचक प्रवासाची सुरुवात केली आहेस. प्रत्येक क्षणाचा आनंद घे आणि देशाला अभिमान वाटणारी कामगिरी करत राहा.'.Suryakumar Yadav: अरे अच्छा तो चल रहा है...भारताच्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचा VIDEO व्हायरल.त्यानंतर मात्र सूर्यकुमार यादवने त्याच्या चुकीच्या विधानांबाबत सर्वांना खडसावलं आहे. त्याने लिहिले की 'माझ्या असेही निदर्शनास आले आहे की माझ्या नावाने खोटेपणाने एक विधान ऑनलाईन प्रसारित होत आहे. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की मी असं कोणतंही विधान केलेले नाही किंवा त्याला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. पडताळणी केल्याशिवाय कोणत्याही गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका आणि इतरांना पाठवू नका.'सूर्यकुमारने पुढे लिहिले, 'माझा पाठिंबा नेहमीच भारतीय क्रिकेटला, माझ्या संघसहकाऱ्यांना आणि खेळाला असेल, हा पाठिंबा नेहमीच माझ्यावर खोट्या पद्धतीने लावलेल्या विधानांपेक्षा नेहमीच अधिक बोलका असेल.'.दरम्यान, नेमकं कोणतं विधान चुकीच्या पद्धतीने केले गेले आहे, याबाबत सूर्यकुमार यादवने खुलासा केलेला नाही. परंतु त्याने नुकतेच भारताच्या युके दौऱ्यातील अलीकडच्या कामगिरीबाबत मीडिया प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्याने दिलेल्या उत्तराबाबत त्याने ही पोस्ट केली असल्याची शक्यता आहे. तो त्या प्रश्नावर उत्तर देताना मजेत म्हणाला होता की 'मी, अरे सर्व चांगले तर सुरू आहे.' मात्र त्याचे केवळ हेच एक वक्तव्य व्हायरल झाले होते आणि त्याचा अर्थ अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी असा लावला होता की सूर्यकुमारने आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवावर उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे. पण आता सूर्यकुमार नेमकं याच घटनेबद्दल बोलतोय की इतर दुसऱ्या हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.सूर्यकुमारला आगामी झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठीही निवडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवट झाला असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.