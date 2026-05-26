Suryakumar Yadav: 'काही गोष्ट स्पष्ट करायच्यात, माझ्या दुखापतीबद्दल बोलणारे...' सूर्याने सांगितलं सत्य नेमकं काय? फॉर्मवरही भाष्य

Suryakumar Yadav Injury News: मुंबई इंडियन्ससाठी (Mumbai Indians) आयपीएल २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) कठीण ठरली, अनेक खेळाडूंना यंदा फॉर्म गवसला नाही. यामध्ये भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवचाही (Suryakumar Yadav) समावेश आहे. याचदरम्यान त्याला मनगटाची दुखापत (Wrist Injury) असल्याचेही म्हटले जात होते, आता त्याने या अफवांवर अखेर स्पष्टीकरण दिले आहे. .IPL 2027 आधी कोणत्या ४ कर्णधारांची होणार हकालपट्टी? माजी भारतीय क्रिकेट स्पष्ट म्हणाला, 'पहिला हार्दिक पांड्या आणि मग...',.सूर्यकुमार यादवसाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धा विसरण्यासारखी राहिली. त्याने १३ सामन्यांत केवळ २७० धावा केल्या. त्यातही त्याने सर्वोच्च ६० धावांची खेळी मुंबईच्या शेवटच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध केली. पण त्यासामन्यातही तो मुंबईला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. परिणामी राजस्थानने विजयासह प्लेऑफमध्येही स्थान मिळवले. पण हा मुंबईचा १४ सामन्यांतील १० वा पराभव ठरला..दरम्यान, राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सूर्यकुमार यादवने ब्रॉडकास्टर्सशी बोलताना त्याच्या दुखापतीबाबतच्या अफवांवर भाष्य केले होते. तो म्हणाला, 'पहिली गोष्ट म्हणजे, मला काही गोष्टी स्पष्ट करायच्या आहेत. मनगटाच्या दुखापतीबाबत बोलणारे लोक एकतर फिजिओ आहेत किंवा ती लोकं आहेत, ज्यांना क्रिकेट कळत नाही. कारण जर मला तशी मनगटाची दुखापत असती, तर मी सरावावेळी आणि सामन्यात मी जे शॉट्स खेळलो, विशेषत:माझे फ्लिक शॉट्स, जे मनगटाचा वापर करून मारले जातात आणि ज्यात हात आणि डोळ्यांचा समन्वय ठेवावा लागतो, ते शॉट्स मी खेळूच शकलो नसतो. पण मला त्याबाबत फार काही बोलायचे नाही. कारण ते माझ्या नियंत्रणात नाही आणि त्यामुळे मला त्याकडे फार लक्ष द्यायचं नाही.'.याशिवाय त्याने त्याच्या गमावलेल्या फॉर्मवरही भाष्य केले आहे. तो म्हणाला, 'मी संपूर्ण हंगामात मेहनत केली आहे. मी या वर्षाच्या सुरुवातीलाही मेहनत घेतली होती. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत मी मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता. त्यानंतर माझ्यासाठी वर्ल्ड कपही चांगला होता, असं मला तरी वाटतं. त्यानंतर आयपीएल आले. मी आयपीएलमध्ये धावा केल्या नाहीत, पण मी मेहनत करणं सोडली नाही.'.Ajinkya Rahane:"मी पळपुटा नाही..." IPL मधील अपयशानंतर अजिंक्य रहाणेने टीकाकारांना सुनावले खडे बोल!.तो म्हणाला, 'मी माझ्या हातात जे आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करतो. शेवटी कामगिरी होईलच, याची खात्री नसते. तुमच्या हातात मेहनत करणं आहे, त्यामुळे मी कठोर प्रयत्न करत राहतो आणि माझे सर्वोत्तम देण्याच प्रयत्न करतो. जर यश मिळाले, तर चांगलेच आहे. पण जर तसे झाले नाही, तरी ठीक आहे. आम्ही परत जाऊन मेहनत करू. ईश्वर पाहात आहे. कधीतरी फळ मिळेल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.