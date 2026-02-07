Cricket

T20 World Cup: '७७ वर ६ विकेट्स होत्या, तेव्हा फक्त मलाच माहिती की...', सूर्यकुमार अमेरिकेविरुद्धच्या विजयानंतर काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on India vs USA: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अमेरिकेविरुद्ध विजय मिळवला. या विजयात सूर्यकुमार यादवचा मोठा वाटा राहिला. या विजयानंतर तो काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Suryakumar Yadav | India vs USA | T20 World Cup 2026

Suryakumar Yadav | India vs USA | T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Suryakumar Yadav on Rescuing India vs USA in T20 WC: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने पहिल्या सामन्यात शनिवारी (७ फेब्रुवारी) अमेरिकेविरुद्ध २९ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने अ गटात २ गुण मिळवले आहेत. भारताने या सामन्यात विजय मिळवला असला, तरी या सामन्यात अमेरिकेने दिलेल्या लढ्यानेही अनेकांना प्रभावित केले आहे. पण या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केलेली अर्धशतकी खेळी दोन्ही संघांच्या निकालातील फरक ठरली.

<div class="paragraphs"><p>Suryakumar Yadav | India vs USA | T20 World Cup 2026</p></div>
T20 World Cup, IND vs USA: वानखेडेचं मैदान मारत भारतीय संघाची मोहिमेला विजयाने सुरुवात! अमेरिकेवर केली मात
Loading content, please wait...
Cricket
Mumbai
usa
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
wankhede
Surya kumar Yadav
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.