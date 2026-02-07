T20 World Cup: '७७ वर ६ विकेट्स होत्या, तेव्हा फक्त मलाच माहिती की...', सूर्यकुमार अमेरिकेविरुद्धच्या विजयानंतर काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on Rescuing India vs USA in T20 WC: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने पहिल्या सामन्यात शनिवारी (७ फेब्रुवारी) अमेरिकेविरुद्ध २९ धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने अ गटात २ गुण मिळवले आहेत. भारताने या सामन्यात विजय मिळवला असला, तरी या सामन्यात अमेरिकेने दिलेल्या लढ्यानेही अनेकांना प्रभावित केले आहे. पण या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केलेली अर्धशतकी खेळी दोन्ही संघांच्या निकालातील फरक ठरली. .T20 World Cup, IND vs USA: वानखेडेचं मैदान मारत भारतीय संघाची मोहिमेला विजयाने सुरुवात! अमेरिकेवर केली मात.या सामन्यात भारताने १३ व्या षटकातच ७७ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. यात अभिषेक शर्मा (०), इशान किशन (२०), तिलक वर्मा (२५), शिवम दुबे (०), रिंकू सिंग (६) आणि हार्दिक पांड्या (५) यांच्या विकेट्सचा समावेश होता. पण अशा परिस्थितीत सूर्यकुमारने एक बाजू सांभाळताना ४९ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ९ बाद १६१ धावा केल्या. त्यानंतर १६२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेला २० षटकात ८ बाद १३२ धावाच करता आल्या. मिलिंद कुमार (३४), संजय कृष्णमुर्ती (३७) आणि शुभम रांजणे (३७) यांनी सुरुवात केली. पण त्यांना मोठी खेळी करून संघाला विजय मिळवून देता आले नाही. गोलंदाजी करताना अमेरिकेसाठी शॅडली वॅन शाल्क्विकने ४ विकेट्स घेतले, तर भारतासाठी मोहम्मद सिराजने ३ विकेट्स घेतल्या.या सामन्यानंतर सूर्यकुमारला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. सामन्यानंतर सूर्यकुमारने मान्य केले की त्याच्यावर ६ विकेट्सनंतर दबाव होता. पण घरच्या मैदानावर खेळताना त्याला त्याच्यावर विश्वास होता..सूर्यकुमार म्हणाला, 'हे पाहा मला माहित आहे की एखाद्या दिवशी असं होणार आहे. गेल्या वर्षात मी याप्रकारेच खेळण्याचा आणि संघासाठी चांगली खेळी करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण तसं होत नव्हतं. पण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची मालिका संपल्यानंतर मी एकटा होतो, तेव्हा मी माझी किट बंग बंद केली आणि दोन आठवडे कुटुंबासोबत खूप वेळ घालवला. त्यानंतर नवीन वर्षाची सुरुवात केली. जेव्हा न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यासाठी नागपूरला गेलो, तेव्हा सर्वकाही बदलले.'.त्याच्या खेळीबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'मला नेहमीच असं वाटलं की एका फलंदाजाने शेवटपर्यंत थांबावं लागेल. मला जाणवलं होतं की ही खेळपट्टी १८०-१९० धावांची नाही, ही १४० धावांची खेळपट्टी आहे. गौती भाईने मला १४ व्या षटकानंतरच्या ब्रेकदरम्यान हीच गोष्ट सांगितली. त्याने मला सांगितलं की शेवटपर्यंत फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न कर, त्यानंतर तुम्ही आणखी चांगली खेळ करू शकता.''सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी मुंबईत खूप क्रिकेट खेळलो आहे. मुंबईच्या मैदानांवर खेळलो आहे. त्यामुळे मला अशा खेळपट्ट्यांवर कसं खेळण्याची गरज आहे. मी कोण गोलंदाजी करणार आहे आणि किती चेंडू शिल्लक आहे, हे लक्षात घेत होतो. मी फक्त चांगले शॉट्स खेळण्याचा प्रयत्न करत होता.' .T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध संकटमोचक ठरलेल्या कर्णधार सूर्यकुमारचा मोठा विक्रम; विराट कोहली, बाबर आझमला टाकलं मागे.त्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, 'फक्त मी सांगू शकतो की जेव्हा आम्ही ६ बाद ७७ धावांवर होतोस तेव्हा माझ्यावर किती दबाव होता. पण त्याचवेळी मला विश्वास होता, मी याआधीही अशा परिस्थितीत फलंदाजी केली आहे. मी मुंबईच्या मैदानांवर, जसं की आझाद मैदान, क्रॉस मैदान, असं खूप खेळलो आहे. त्यामुळे मला माहित होते की मी जर शेवटपर्यंत फलंदाजी केली, तर मी फरक पाडू शकतो.''वानखेडेवर नेहमी असते, त्यापेक्षा ही खेळपट्टी वेगळी होती. पण त्यावेळीच आम्हाला माहित होते जेव्हा आम्ही सकाळी उठलो आणि बाहेर पाहिलं, तेव्हा फार ऊन नव्हतं. मला वाटतं क्युरेटर आणि ग्राऊंड्समनने सर्वोत्तम खेळपट्टी तयार करण्याचा प्रयत्न केला केला. पण काही गोष्टी त्यांच्याही हातात नसतात. खेळपट्टीला पाणी देणे आणि रोलिंग करण्यासाठी पुरेसं ऊन नव्हतं. पण त्याला दोष देऊन उपयोग नाही, आम्ही चांगली फलंदाजी करू शकलो असतो.'.सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, 'जिंकल्यानंतर मला वाटतं, तुम्हाला खूप गोष्टी शिकायला मिळतात. आज आम्ही शिकलो की आम्ही आणखी चांगली फलंदाजी करू शकलो असतो आणि हुशारीने खेळू शकलो असतो. एक किंवा दोन फलंदाजांनी शेवटपर्यंत खेळण्यापेक्षा छोट्या छोट्या भागीदारीमुळे आम्ही १६० धावांपर्यंत पोहचू शकलो. पण ठीक आहे, आमच्याकडे थोडा वेळ आहे, पुढचा सामना ५ दिवसांनी आहे, आम्ही आणखी चांगले पुनरागमन करू.'सूर्यकुमारने वॉशिंग्टन सुंदर आणि जसप्रीत बुमराहच्या प्रकृतीबद्दलही माहिती दिली. त्याने सांगितले की १२ फेब्रुवारीला होणाऱ्या नामिबियाविरुद्धच्या सामन्याआधी दिल्लीत वॉशिंग्टन सुंदर संघात सामील होईल, तो ठीक आहे. बुमराहला ताप होता. पण सर्वकाही ठीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.