Suryakumar Yadav चा साधेपणा! रस्त्यावरच चाहत्याच्या लेकासोबत व्हिडिओ कॉलवर बोलला सुर्या, BCCI ने शेअर केला Video

भारतीय संघाने शनिवारी (७ फेब्रुवारी) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत केले. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झाला. हे मैदान भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे घरचे मैदानही आहे. या सामन्यापूर्वीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) एका चाहत्याच्या मुलाशी बोलताना दिसतोय..T20 World Cup : मला सूर्या भाईचा फोन आला अन्...; हर्षित राणा संघातून बाहेर पडताच पडद्यामागे काय घडलं? सिराजने सांगितला 'तो' किस्सा, पाहा VIDEO.बीसीसीआयने हा व्हिडिओ (Video) शेअर केला असून यामध्ये दिसते की सूर्यकुमार यादव मरीन ड्राईव्हवरून कारमधून प्रवेश करत आहे. यावेळी एका क्षणी त्याची कार थांबलेली असताना शेजारच्या कारमधून एक चाहता फोनवर त्याला शूट करत असल्याचे दिसतोय. ते पाहून सूर्या त्यांना म्हणतो की माझ्या कारमधूनही तुम्हाला शूट केलं जात आहे. त्यावेळी तो कार चालवत असलेला चाहता त्याला सांगतो की त्याच्या मुलाला पाहायचं होतं. त्यानंतर तो चाहता खरंतर त्याच्या मुलाला व्हिडिओ कॉलवरून सूर्याला दाखवत असल्याचे समजले. त्यानंतर त्या चाहत्याच्या मुलाशी व्हिडिओ कॉलवर सूर्यकुमारही बोलला. त्या मुलाने त्याला स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या..नंतर कार सुरू झाल्यानंतर सूर्यकुमार दोन वर्षांपूर्वीच्या आठवणींबद्दल आणि आत्ताच्या संघाबद्दल बोलत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा भारतीय संघाने रोहित शर्माच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धा जिंकली होती, तेव्हा मरीन ड्राईव्हवरूनच भारतीय संघाची ओपन बसमध्ये विजयी मिरवणूक काढण्यात आली होती. त्या आठवणींबद्दल बोलताना सूर्यकुमार म्हणाला, 'दोन वर्षांपूर्वी इथे श्वास घ्यायसाही जागा नव्हती. ती भावना अविश्वसनीय होती. मी ते पहिल्यांदाच तेव्हा अनुभवत होतो. जोपर्यंत तुम्ही हा अनुभव घेत नाही, तो पर्यंत तुम्हाला समजणार नाही. मी जेव्हा संघातील नव्या खेळाडूंना याबाबतसांगतो, तेव्हा त्यांना ऊर्जा मिळते.'.तसेच सध्याच्या भारतीय संघाचा काय मंत्रा आहे, याबाबतही सांगितले. तो म्हणाला, 'वाईट वेळेत घाबरायचं नाही आणि चांगल्या वेळी अतिउत्साही राहायचं नाही.' तो पुढे म्हणाला, 'घरच्या चाहत्यांसमोर आणि घरच्या मैदानात कर्णधार म्हणून टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यास उत्सुक आहे. चांगलं आव्हान आहे आणि चांगली जबाबदारी आहे. दबाव आहे, पण आम्ही चांगलं क्रिकेट खेळून तो हटवण्याचा प्रयत्न करू. '.T20 World Cup: 'फिल्डिंग कर, पागल आहेस का...'रोहित आला सूर्याला भेटला अन् मग नेमकं काय झालं? पाहा Video.मुंबईत पहिला सामना खेळण्याबद्दल तो म्हणाला, 'खूप खास भावना आहेत, मी माझ्या कारकिर्दीतील मोठ्या प्रमाणातील क्रिकेट इथे खेळलोय, फ्रँचायझी क्रिकेटही इथे खेळलो. पण भारतीय संघाच्या जर्सीत कर्णधार म्हणून तिथे जाणं उत्साही आणि थोडं नर्व्हसही आहे. पोटात फुलपाखरं आहेत. पण मला खात्री आहे माझे संघसहकारी आणि चाहते माझ्यासाठी सर्व सोपं करतील.'सूर्यकुमार २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता. तो त्यावेळी खेळाडू म्हणून खेळला होता. आता तो कर्णधार म्हणून खेळत आहे..