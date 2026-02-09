T20 World Cup SA vs CAN: दक्षिण आफ्रिकेचा सफाईदार विजय; कॅनडाच्या नवनीतने दिली कडवी टक्कर! गुणतालिकेत मोठा बदल

T20 World Cup South Africa vs Canada Marathi Cricket News: दक्षिण आफ्रिकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ड गटात कॅनडावर दणदणीत विजय मिळवला. एडन मार्करमच्या अर्धशतकी खेळीला रायन रिकेल्टन, डेव्हिड मिलर व त्रिस्तान स्तब्स यांची साथ मिळाली आणि आफ्रिकेने मोठे आव्हान उभे केले. कॅनडाच्या नवनीत धलिवालने अर्धशतक झळकावून चांगली झुंज दिली, परंतु ती अपयशी ठरली. आफ्रिकेने ५७ धावांनी सामना जिंकला आणि २.८५० नेट रन रेटसह ड गटात अव्वल स्थान पटकावले. न्यूझीलंड २ गुण व ११६२ नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .कॅनडाने नाणेफेक जिंकून बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीला बोलावण्याचे धाडस दाखवले. त्यांना सुरुवातीला यश मिळाले असते, परंतु क्विंटन डी कॉकचा झेल टाकला. आफ्रिकेच्या सलामीच्या जोडीने १०च्या सरासरीने धावा कुटल्या. दिलप्रीत बाजवाने कॅनडाला पहिले यश मिळवून देताना क्विंटनचा ( २५) त्रिफळा उडवला. कर्णधार एडन मार्करमने चांगली फटकेबाजी करताना धावांची गती कायम राखली. त्याने ३२ चेंडूंत १० चौकार व १ षटकारासह ५९ धावा केल्या. अंश पटेलच्या चेंडूवर मार्करमने उत्तुंग फटका मारला होता आणि डिलॉन हेयलिगरने सीमारेषेवर झेप घेत चेंडू पकडला..T20 World Cup मधील सर्वोत्तम झेल! ब्रायन बेनेट्ट बनला सुपरमॅन; झिम्बाब्वेला ब गटात अव्वल स्थान, श्रीलंकेला झटका; Viral Video .हेयलिगरच्या या झेलने साऱ्यांना चकित केले. मार्करम व रायन रिकेल्टन यांची ५६ धावांची भागीदारी १२ व्या षटकात तुटली. त्यानंतर १४व्या षटकात पटेलने दुसरा सेट फलंदाज रिकेल्टनला ( ३३) झेलबाद केले. त्याच षटकात डेवॉल्ड ब्रेव्हिसला ( ६) गुगलीवर मोठा फटका मारण्यास भाग पाडून झेलबाद केले. कॅनडाने दोन षटकांत सामन्यात चांगले पुनरागमन केले. अंश पटेलने तीन विकेट्स घेत सामन्याला नाट्यमय वळण दिले. पण, त्रिस्तान स्तब्स व डेव्हिड मिलर यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली..या दोघांनी ३९ चेंडूंत ७५ धावांची भागीदारी करताना संघाला ४ बाद २१३ धावांपर्यंत पोहोचवले. स्तब्सने १९ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह नाबाद ३४ धावा कुटल्या, तर मिलरनेही २३ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ३९ धावांची नाबाद खेळी केली. अंश पटेलने ४-०-३१-३ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. आफ्रिकेने वर्ल्ड कपमध्ये सहावेळा २००+ धावा केल्या आहेत. त्यानंतर भारत व वेस्ट इंडिज ( प्रत्येकी ३) यांचा क्रमांक येतो..BCCI CENTRAL CONTRACT FOR 2025-26: रोहित शर्मा, विराट कोहली A+ मधून थेट B ग्रेडमध्ये; शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा अव्वल श्रेणीत.कॅनडाला २० षटकांत ८ बाद १५६ धावा करता आल्या. त्यांच्याकडून नवनीत धलिवालने ४९ चेंडूंत ६४ धावांची खेळी केली. त्यात ७ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. हर्ष ठाकेरनेही ३३ धावांचे योगदान दिले. आफ्रिकेच्या लुंगी एनगीडीने चार, तर मार्को यान्सेनने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.