Cricket

T20 World Cup SA vs CAN: दक्षिण आफ्रिकेचा सफाईदार विजय; कॅनडाच्या नवनीतने दिली कडवी टक्कर! गुणतालिकेत मोठा बदल

T20 World Cup South Africa vs Canada Marathi News: वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ड गटात दक्षिण आफ्रिकेने कॅनडावर दणदणीत विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
South Africa registered a commanding 57-run win over Canada in the T20 World Cup

South Africa registered a commanding 57-run win over Canada in the T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup South Africa vs Canada Marathi Cricket News: दक्षिण आफ्रिकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ड गटात कॅनडावर दणदणीत विजय मिळवला. एडन मार्करमच्या अर्धशतकी खेळीला रायन रिकेल्टन, डेव्हिड मिलर व त्रिस्तान स्तब्स यांची साथ मिळाली आणि आफ्रिकेने मोठे आव्हान उभे केले. कॅनडाच्या नवनीत धलिवालने अर्धशतक झळकावून चांगली झुंज दिली, परंतु ती अपयशी ठरली. आफ्रिकेने ५७ धावांनी सामना जिंकला आणि २.८५० नेट रन रेटसह ड गटात अव्वल स्थान पटकावले. न्यूझीलंड २ गुण व ११६२ नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Loading content, please wait...
South Africa
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Canada
ICC Mens T20 World Cup
South Africa Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.