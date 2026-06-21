IND A vs SL A: त्याच्यासाठी चॅलेंज असणारच... वैभव सूर्यवंशीच्या फॉर्मवर फायनल सामन्यापूर्वी तिलक वर्मा नेमकं काय म्हणाला?

रविवारी (२१ जून) भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघात तिरंगी वनडे मालिकेतील अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या मालिकेत आत्तापर्यंत भारतासाठी उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) आणि कर्णधार तिलक वर्मा (Tilak Varma) यांनी फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली आहे. पण अद्याप १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Sooryavanshi) अपेक्षित छाप पाडता आलेली नाही. त्याने साखळी फेरीत आक्रमक सुरुवात केली, पण त्याला मोठी खेळी करता आलेली नाही. याबाबत तिलक वर्माने भाष्य केले आहे..IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशीला फायनलमध्ये टार्गेट करणार? श्रीलंकेच्या कर्णधाराने दिलं स्पष्ट उत्तर, 'आमचे खेळाडू कोणालाही...'.वैभवसाठी गेले एक वर्ष खूपच खास राहिले आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला. या स्पर्धेत त्याने अंतिम सामन्यात भारताच्या युवा संघासाठी अफलातून पावणेदोनशे धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर आयपीएल २०२६ स्पर्धेत तो व्हॅल्यूएबल खेळाडू ठरला. यासोबतच त्याने एकूण ५ मोठे पुरस्कार जिंकले. त्याने १६ सामन्यांत ७७६ धावा चोपताना ऑरेंज कॅपही जिंकली. त्याच्या कामगिरीमुळे त्याला आगामी इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठीही भारताच्या राष्ट्रीय संघात निवडण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या त्याच्या प्रत्येक कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष आहे..वैभव श्रीलंकेत अ संघाच्या सुरू असलेल्या तिरंगी मालिकेत भारतीय अ संघाचा भाग आहे. या स्पर्धेत त्याने ४ सामन्यांत ११७ धावा केल्या आहेत. त्याच्याबद्दल तिलकने स्पोर्टस्टारशी बोलताना त्याला पाठिंबा दिला आहे. तिलक म्हणाला, 'जेव्हा तो वरिष्ठ संघात प्रवेशाच्या मार्गावर आहे, तेव्हा नक्कीच हे त्याच्यासाठी आव्हानात्मक असणारच आहे. तो १९ वर्षांखालील क्रिकेटमधून आला आहे, त्याची आयपीएलमधील कामगिरीही चांगली झाली आणि आता तो वरिष्ठ संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. तो खूप प्रतिभाशाली आहे. जर तो असाच त्याच्या लयीत आला, तर तो त्याला एकटाच सामना जिंकून देईल. त्याच्यासारख्या खेळाडूसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय असेल, तर तो म्हणजे पाठिंबा. युवा खेळाडूंना स्वातंत्र्याची गरज असते.'.तिलक पुढे म्हणाला, 'मी त्याला त्याचा नैसर्गिक खेळ करत राहा, आनंद घे आणि चिंता करू नकोस, हेच सांगितलं आहे. हे वय शिकण्याचे आणि स्वत:ला व्यक्त करण्याचे आहे. त्याने आत्तापर्यंत जे मिळवलं आहे, ते सकारात्मक खेळून मिळवलं आहे. ते बदलण्याची गरज नाही.''कर्णधार म्हणून मी त्याला सांगितलं आहे की जर त्याला कशाचीही गरज असेल, तर मी नेहमीच असेल. शिकत राहा, खेळाचा आनंद घेत राहा आणि तुझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेव. त्यामुळे आमचा त्याला पाठिंबा आहे आणि आशा आहे की अंतिम सामन्यात तो चांगला खेळेल. जर त्याला लय सापडली, तर त्याच्याकडे काय करण्याची क्षमता आहे, हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे.'.IND vs AFG: यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक अन् मग विजयी षटकार... भारताचा अफगाणिस्तानला व्हाईटवॉश.भारत अ आणि श्रीलंका अ संघात डंबुला येथे अंतिम सामना होणार आहे. हा सामना सकाळी १० वाजता सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी ९.३० वाजता नाणेफेक होईल. या मालिकेत यापूर्वी या दोन्ही संघात दोन सामने झाले आहेत. यातील एक सामना भारतीय अ संघाने, तर एक सामना श्रीलंका अ संघाने जिंकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.