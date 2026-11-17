Travis Head Opts Out of IPL 2027: इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ (IPL) स्पर्धा जरी पुढच्यावर्षी खेळली जाणार असली, तरी या हंगामासाठी संघबांधणीची तयारी सर्वच फ्रँचायझींकडून सुरू आहे. पुढच्या महिन्यात गोव्यामध्ये लिलाव होणार आहे, तर १७ नोव्हेंबर रोजी फ्रँचायझींना रिटेन्शन लिस्ट जाहीर करायची आहे. अशातच आता सनरायझर्स हैदराबादला मोठा धक्का बसला आहे. .BCCI New Plan: IPL साठी ३ महिन्यांची विंडो, ९४ सामने... राऊंड रॉबिन फॉरमॅट! जय शाह ICC चेअरमनपदी पुन्हा बसले अन्....सनरायझर्स हैदराबादसाठी गेल्या काही हंगामात सलमीला अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी दमदार कामगिरीही केली, त्यामुळे त्यांना सर्वात घातक सलामी जोड्यांपैकी एक मानले जाते. पण आता आयपीएल २०२७ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून ही जोडी खेळताना दिसणार नाही. क्रिकइन्फोने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रॅव्हिस हेड याने SRH ला कळवले आहे की तो आयपीएल २०२७ हंगाम खेळणार नाही. आगामी व्यस्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे वेळापत्रक पाहाता त्याने हा निर्णय घेतला आहे..आता पुढच्यावर्षी मेगा ऑक्शन असल्याने सनरायझर्स हैदराबाद त्याला संघातून मुक्त करण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे जरी त्यांना धक्का बसणार असला, तरी गोव्यात पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या लिलावासाठी मोठी रक्कम हातात राहिल. त्याच्यासाठी सरायझर्स हैदराबाद १४ कोटी रुपये मोजतात. त्यामुळे त्याला मुक्त केले, तर त्यांच्या पर्समध्ये १४ कोटी रुपये जमा होतील..दरम्यान, हेडचा हा निर्णय अनपेक्षित नाही, यापूर्वीही अनेक क्रिकेटपटूंनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला प्राधान्य देत आयपीएल खेळणे टाळले आहे. २०२७ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला बरेच सामने खेळायचे आहेत. त्यांना २० कसोटी सामन्यांसोबतच २०२७ चा वनडे वर्ल्ड कपचीही तयारी करायची आहे. २० कसोटी सामन्यांमध्ये ऍशेस मालिकेचाही समावेश आहे. या स्पर्धा पाहाता हेडसह अनेक ऑस्ट्रेलियन खेळाडू आयपीएलमधून माघार घेण्याची शक्यता आहे..IPL 2027 Retention : चेन्नई सुपर किंग्सने MS Dhoni ला रिलीज करावं, ४ कोटी वाचतील अन्...; नेमकं कोण म्हणतंय असं?.ट्रॅव्हिस हेडला २०२४ आयपीएलसाठी हैदराबादने ६.८ कोटींमध्ये खरेदी केले होते. त्यांच्यासाठी तो प्रमुख फलंदाजांपैकी एक बनला. त्याने सनरायझर्स हैदराबादसाठी ४३ सामन्यांत १३५१ धावा केल्या आहेत. याशिवाय त्याने अभिषेकसोबत भागीदारीमध्ये ४२ डावात १८९२ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ६ शतकी भागीदारींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.