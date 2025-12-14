Cricket

IND vs PAK U19: भारताचं पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य! ऍरॉन जॉर्जचं शतक हुकलं, आयुष म्हात्रे - कनिष्क चौहाननेही गोलंदाजांना चोपलं

U19 Asia Cup 2025, India Sets 241-Run Target for Pakistan: १९ वर्षांखालील आशिया कप सामन्यात पाकिस्तानसमोर भारतीय संघाने २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. ऍरॉन जॉर्जचे शतक हुकले, पण आयुष म्हात्रे आणि कनिष्क चौहानने चांगली फलंदाजी केली.
U19 Asia Cup IND Vs PAK | Aaron George

Summary

  • भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील आशिया कप सामन्यात भारताने २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • ऍरॉन जॉर्जचे शतक थोडक्यात हुकले, तर आयुष म्हात्रे आणि कनिष्क चौहानने आक्रमक फलंदाजी केली.

  • पाकिस्तानकडून मोहम्मद सय्यम आणि अब्दुल सुभान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या.

