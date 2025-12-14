IND vs PAK U19: भारताचं पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य! ऍरॉन जॉर्जचं शतक हुकलं, आयुष म्हात्रे - कनिष्क चौहाननेही गोलंदाजांना चोपलं

भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील आशिया कप सामन्यात भारताने २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. ऍरॉन जॉर्जचे शतक थोडक्यात हुकले, तर आयुष म्हात्रे आणि कनिष्क चौहानने आक्रमक फलंदाजी केली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद सय्यम आणि अब्दुल सुभान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..रविवारी (१४ डिसेंबर) १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सामना होत आहे. दुबईत होत असलेल्या या सामन्यांत दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढत पाहायला मिळत आहे. पावसामुळे विलंब झालेला हा वनडे सामना ४९-४९ षटकांचा खेळवण्यात येत आहे. या सामन्यात भारतीय संघ ४९ षटकांच्या आतच सर्वबाद झाल्यानंतरही पाकिस्तानसमोर २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात यश मिळवले आहे. या सामन्यात भारताकडून ऍरॉन जॉर्जने शानदार फलंदाजी केली, पण त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. कनिष्क चौहान आणि आयुष म्हात्रे यांनीही चांगली फलंदाजी केली..U19 IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात रोखण्यात पाकड्यांना यश; पण आयुषच्या प्रहाराने झाले बेजार; चौकार- षटकारांची बरसात.या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून कर्णधार आयुष म्हात्रेने आक्रमक खेळ केला होता. मात्र दुसरीकडे फॉर्ममध्ये असलेला वैभव सूर्यवंशी शांत होता. त्याला मोठे फटके सुरुवातीलाच पाकिस्तानी गोलंदाजांनी मारू दिले नव्हते. अखेर वैभवला चौथ्या षटकात मोहम्मद सय्यमने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर ५ धावांवर झेल घेत बाद केले. तरी नंतर आयुष आणि ऍरॉन जॉर्ज यांनी आक्रमक खेळत डाव पुढे नेला. परंतु १० व्या षटकात सय्यमनेच आयुष म्हात्रेचा मोठा अडथळा दूर केला. आयुष २५ चेंडूत ३८ धावा करून बाद झाला. त्याने ४ चौकार आणि ३ षटकार मारले..त्यानंतर धावांची गती मंदावली होती, त्यातच विहान मल्होत्रा १६ चेंडूत १२ धावांवक आणि वेदांत त्रिवेदी २२ चेंडूत ७ धावांवर बाद झाला. पण यष्टीरक्षक अभिज्ञान कुंडूने काहीवेळ जॉर्जची चांगली साथ दिली. त्यांनी ६० धावांची भागीदारीही केली. मात्र कुंडूला २२ धावांवर अब्दुल सुभानने ३२ व्या षटकात बाद केले. तोपर्यंत भारताने १७० धावांचा टप्पा पार केलेला होता. तसेच जॉर्ज शतकाकडे वाटचाल करत होता. पण अखेर याच षटकात सुभानने जॉर्दला बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. जॉर्जने १२ चौकार आणि १ षटकारासह ८८ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतर कनिष्क चौहानने तळातील फलंदाजांना साथीला घेत २०० धावांचा टप्पा भारताला पार करून दिला. त्याला खिलान पटेल आणि हेनिल पटेलने साथ दिली. पण खिलान ६ धावांवर आणि हेनिल १२ धावांवर बाद झाला. कनिष्कही ४६ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४६ धावा करून बाद झाला. पण त्याच्या या खेळीमुळे भारताला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचला आले. शेवटी दिपेश देवेंद्रनला अब्दुल सुभाननेच १ धावेवर बाद करत भारताचा डाव संपवला. भारताने ४६.१ षटकात सर्वबाद २४० धावा केल्या..IND vs SA 3rd T20I : गिल, सूर्यकुमारच्या फॉर्मकडे लक्ष; भारत-आफ्रिका यांच्यामध्ये आज तिसरा टी-२० सामना, कशी असेल Playing XI?.पाकिस्तानकडून मोहम्मद सय्यम आणि अब्दुल सुभान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. निकाब शफिकने २ विकेट्स घेतल्या. अहमद हुसैन आणि अली रझा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.