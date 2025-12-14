Cricket

U19 IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात रोखण्यात पाकड्यांना यश; पण आयुषच्या प्रहाराने झाले बेजार; चौकार- षटकारांची बरसात

U19 Asia Cup IND vs PAK, Ayush Mhatre and Vaibhav Suryavanshi: १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तानने वैभव सूर्यवंशीला लवकर बाद केले, परंतु आयुष म्हात्रेच्या आक्रमक फलंदाजीने भारताला चांगली सुरुवात मिळवून दिली.
  • १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होत आहे.

  • सामन्याला पावसामुळे उशीर झाल्याने ४९-४९ षटकांचा सामना करण्यात आला आहे.

  • वैभव सूर्यवंशीला पाकिस्तानच्या गोलंदाजाने स्वस्तात बाद केले, परंतु आयुष म्हात्रेने आक्रमक खेळ केला.

