U19 IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशीला स्वस्तात रोखण्यात पाकड्यांना यश; पण आयुषच्या प्रहाराने झाले बेजार; चौकार- षटकारांची बरसात

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होत आहे. सामन्याला पावसामुळे उशीर झाल्याने ४९-४९ षटकांचा सामना करण्यात आला आहे. वैभव सूर्यवंशीला पाकिस्तानच्या गोलंदाजाने स्वस्तात बाद केले, परंतु आयुष म्हात्रेने आक्रमक खेळ केला..१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती येथे खेळवला जात असून रविवारी (१४ डिसेंबर) भारत आणि पाकिस्तान संघात सामना होत आहे. हा सामना दुबईमध्ये खेळवला जात आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांनी या स्पर्धेतील सलामीच्या लढतीत दणदणीत विजय मिळवले. दोघांसमोर पहिल्या लढतीत दुबळे प्रतिस्पर्धी होते, परंतु आता दोन्ही तगडे स्पर्धक समोरासमोर आले आहेत..सामना सुरू होण्यापूर्वीच दुबईत पावसाने हजेरी लावली होती. त्यामुळे सामन्याला उशीराने सुरुवात झाली. तसेच पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा वनडे सामना ४९-४९ षटकांचा करण्यात आला आहे.या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार फरहान युसूफ याने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. भारताकडून वैभव सूर्यवंशी व कर्णधार आयुष म्हात्रे यांनी डावाची सुरुवात संयमाने केली होती. .पण पहिल्या सामन्यात अपयश ठरलेल्या आयुषने या सामन्यात दुसऱ्या षटकात ४,६ मारून इरादा स्पष्ट केला. दुसऱ्या बाजूला वैभव मात्र थोडा शांत दिसला. त्याच्याविरुद्ध पाकिस्तानी गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली होती. अखेर चौथ्या षटकात मोहम्मद सय्यम याने आपल्याच गोलंदाजीवर वैभवचा झेल घेतला आणि त्याला माघारी धाडले. वैभवने एका चौकारासह ६ चेंडूत ५ धावा केल्या. त्याच्या विकेटने भारताला धक्का बसेल, असं वाटत होतं..मात्र कर्णधार आयुषने सर्व जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत पाकिस्तानी गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याला ऍरॉन जॉर्जचीही साथ मिळाली. या दोघांनी ४९ धावांची भागीदारी केली होती. ऍरॉनही आक्रमक खेळत होता. मात्र अखेर त्यांनी धोकादायक ठरणारी भागीदारी सय्यमनेच तोडली. त्याने आयुषला हामझा झहूरच्या हातून झेलबाद केले. आयुषने २५ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांची बरसात करत ३८ धावांची खेळी केली. त्याच्या आक्रमणामुळे भारताने १० षटकांच्या आतच ७५ धावांचा टप्पा पार केला होता.हा सामना जिंकून दोन्ही संघांना सेमीफायनलमधील स्थान पक्के करण्याची संधी असणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ विजयासाठी प्रयत्नशील आहेत..दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हनभारत - आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, ऍरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंग, हेनिल पटेलपाकिस्तान - उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलोच, अहमद हुसैन, फरहान युसफ (कर्णधार), हमजा जहूर (यष्टीरक्षक), हुजैफा अहसान, निकाब शफीक, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्यम, अली रझा.