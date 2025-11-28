U19 Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! CSK च्या खेळाडूकडे कर्णधारपद, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. कर्णधारपद मुंबई व CSKचा खेळाडू आयुष म्हात्रेकडे सोपवले आहे. १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा समावेश संघात झाला आहे. .आशियाई क्रिकेट परिषदेकडून आता १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धा आयोजित केला जाणार आहे. ही स्पर्धा १२ डिसेंबरपासून दुबईत खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारताच्या युवा संघाची घोषणा झाली आहे..Asia Cup: भारताची ट्रॉफी पळवलेल्या नक्वींकडून पाकिस्तान संघाचा मात्र सन्मान, कर्णधाराला सोपवला चषक; Video Viral.भारत - पाकिस्तान एकाच गटात८ संघात खेळवल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी साखळी फेरीत भारतीय संघ अ गटात आहे. या गटात पाकिस्तानचा संघही आहे. तसेच अद्याप दोन संघ पात्र ठरण्याची प्रतिक्षा आहे. ब गटात बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान असून त्यांच्यासह आणखी एक पात्रता मिळवणारा संघ असेल. भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध १४ डिसेंबर रोजी रविवारी सामना खेळणार आहे. तसेच या स्पर्धेत दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहचतील. उपांत्य फेरी १९ डिसेंबरला होणार आहे, तर अंतिम सामना २१ डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे..१८ वर्षीय आयुष कर्णधारया स्पर्धेसाठी भारताच्या संघाचे कर्णधारपद मुंबई आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा खेळाडू आयुष म्हात्रेकडे सोपवण्यात आले आहे. १८ वर्षीय म्हात्रे यापूर्वीही १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताच्या युवा संघाने इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही यशस्वी कामगिरी बजावली होती. तसेच १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा देखील या संघात समावेश असून त्याची स्फोटक फलंदाजी भारतासाठी महत्त्वाची असेल. उपकर्णधारपद विहान मल्होत्राकडे देण्यात आले आहे. तो देखील एक उदयोन्मुख खेळाडू असून यापूर्वीही अनेकदा १९ वर्षांखालीलल संघाकडून चांगली कामगिरी केली आहे..दरम्यान किशन कुमार सिंगची संघात निवड झाली आहे. मात्र त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. सध्या तो दुखापतीतून सावरत आहे. याशिवाय राखीव खेळाडूंमध्ये राहुल कुमार हेमचुदेशा जे, बीके किशोर आणि आदित्य रावत यांची निवड झाली आहे.आशिया कप स्पर्धेसाठी भारताचा १९ वर्षांखालील संघः आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश सिंग (यष्टीरक्षक), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी दिपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, ऍरॉन जॉर्जराखीव खेळाडू: राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे, बी.के. किशोर, आदित्य रावत.Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशीला सुपर ओव्हरमध्ये का बॅटिंग दिली नाही? सेमीफायनलमधील पराभवानंतर कर्णधाराचा खुलासा .१९ वर्षांखालील आशिया कपसाठी भारताचे सामने१२ डिसेंबर - भारत विरुद्ध पात्रता मिळणारा पहिला संघ (वेळ - स. १०.३० वाजता)१४ डिसेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, (वेळ - स. १०.३० वाजता)१६ डिसेंबर - भारत विरुद्ध पात्रता मिळणारा तिसरा संघ (वेळ - स. १०.३० वाजता)उपांत्य फेरी - १९ डिसेंबर (वेळ - स. १०.३० वाजता)अंतिम सामना २१ डिसेंबर (वेळ - स. १०.३० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.