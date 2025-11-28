Cricket

U19 Asia Cup साठी भारतीय संघाची घोषणा! CSK च्या खेळाडूकडे कर्णधारपद, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड

India U19 Team for ACC Asia Cup: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ साठी भारताचा संघ जाहीर झाला आहे. या स्पर्धेसाठी मुंबईच्या १८ वर्षीय खेळाडूला कर्णधारपद सोपवले आहे. या संघात वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश आहे.
  • १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.

  • कर्णधारपद मुंबई व CSKचा खेळाडू आयुष म्हात्रेकडे सोपवले आहे.

  • १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा समावेश संघात झाला आहे.

