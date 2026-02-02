Cricket

Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवने पाकिस्तानविरुद्ध इतिहास रचला; शुभमन गिलचा विक्रम मोडला

Vaibhav Suryavanshi breaks Shubman Gill record: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान या हाय-व्होल्टेज सामन्यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने क्रिकेट इतिहासात आपले नाव कोरले. पाकिस्तानविरुद्ध ३० धावांची संयमी आणि परिपक्व खेळी करत वैभवने विक्रम आपल्या नावावर केला.
Vaibhav Suryavanshi India vs Pakistan U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ५८ धावांनी पराभूत केले. २५३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १९४ धावांत तंबूत परतला. भारताने उपांत्य फेरीत स्थान पक्के करताना, पाकिस्तानला स्पर्धेबाहेर फेकले. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ३० धावांची खेळी करून मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने भारताचा वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला मागे सोडले.

