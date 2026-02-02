Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवने पाकिस्तानविरुद्ध इतिहास रचला; शुभमन गिलचा विक्रम मोडला

Vaibhav Suryavanshi India vs Pakistan U19 World Cup: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला ५८ धावांनी पराभूत केले. २५३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १९४ धावांत तंबूत परतला. भारताने उपांत्य फेरीत स्थान पक्के करताना, पाकिस्तानला स्पर्धेबाहेर फेकले. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ३० धावांची खेळी करून मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने भारताचा वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला मागे सोडले. .वैभव युवा वन डे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. बुलावायो येथे पाकिस्तानविरुद्ध डावाची सुरुवात करताना वैभवने २२ चेंडूत पाच चौकार आणि एक षटकार मारत ३० धावा केल्या. या धावांच्या खेळीसह वैभवने युवा वन डे सामन्यांमध्ये ११६९ धावांचा टप्पा गाठला आणि त्याने शुभमन गिल (११४९ धावा) ला मागे टाकले आहे..Pakistan Cricket : हा, आमचा निर्णय नाही...! IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पाकच्या निर्णयावर कर्णधाराची मोठी प्रतिक्रिया.युवा वन डे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीयविजय झोल - १४०४ धावायशस्वी जैस्वाल - १३८६ धावातन्मय श्रीवास्तव - १३१६ धावावैभव सूर्यवंशी - ११६९ धावाशुभमन गिल - ११४९ धावाउन्मुक्त चंद - ११४९ धावा.भारताकडून वेदांत त्रिवेदीने ९८ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह ६८ धावांची खेळी केली. वैभवने ३०, तर कनिष्क चौहानने ३५ धावा जोडल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने सर्वाधिक ६६ धावा केल्यास तर हमझा जहूरने ४२ व कर्णधार फरहान युसाफने ३८ धावांचे योगदान दिले. भारताच्या खिलान पटेल व आयुष म्हात्रे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..T20 World Cup: पाकिस्तानने पायावर कुऱ्हाड मारली! भारताविरुद्धच्या मॅचवर बहिष्कार घालण्याचे परिणाम होणार वाईट; ICC नेही दिलंय उत्तर.भारत वि. अफगाणिस्तानपहिला उपांत्य सामना अ गटातील अव्वल संघ ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ इंग्लंड यांच्यात ३ फेब्रुवारी रोजी बुलावायो येथे होईल. त्यानंतर ब गटातील अव्वल संघ भारत विरुद्ध अ गटातील दुसरा संघ अफगाणिस्तान यांच्यातील सामना ४ फेब्रुवारी रोजी हरारे येथे होईल. या दोन उपांत्य फेरीतील विजयी संघ ६ फेब्रुवारी रोजी हरारेमध्ये अंतिम सामना खेळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.