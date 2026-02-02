U19 World Cup: भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयाने सेमीफायनलचं वेळापत्रक निश्चित! जाणून घ्या कोणाविरुद्ध अन् कधी होणार सामना

U19 World Cup 2026 Semifinal Schedule: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर सिक्सचा अखेरचा सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघा बुलावायो येथे पार पडला. सामन्यात भारताने ५८ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे भारताने (Team India) उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले. यासह उपांत्य फेरीतील (Semifinal) चारही संघांवर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच कोणता संघ आता कोणाविरुद्ध खेळणार हे देखील निश्चित झाले आहे..U19 World Cup: भारताने केलं पाकिस्तानला स्पर्धेतून 'आऊट'; सुपर सिक्सच्या शेवटच्या सामन्यात दणदणीत विजय.सुपर सिक्समधील दोन्ही गटातून प्रत्येकी दोन अव्वल संघ उपांत्य फेरीत पोहणार होते. अ गटात ऑस्ट्रेलिया ८ गुणांसह आणि अफगाणिस्तान ६ गुणांसह अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे या दोन संघांनी उपांत्य फेरीत स्थान मिळवले. तसेच ब गटातून भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी ८ गुण मिळवले. पण भारताचा नेट रन रेट इंग्लंडपेक्षा चांगला असल्याने ते अव्वल क्रमांकावर राहिले, तर इंग्लंड दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या ब गटातून भारत आणि इंग्लंडने उपांत्य फेरी गाठली..दरम्यान, सुपर सिक्स फेरीनंतर श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे या संघांचे आव्हान संपले आहेत. आता उपांत्य फेरीतील सामने ३ आणि ४ फेब्रुवारीला खेळवले जाणार आहेत..उपांत्य फेरीपहिला उपांत्य सामना अ गटातील अव्वल संघ ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ इंग्लंड यांच्यात ३ फेब्रुवारी रोजी बुलावायो येथे होईल. त्यानंतर ब गटातील अव्वल संघ भारत विरुद्ध अ गटातील दुसरा संघ अफगाणिस्तान यांच्यातील सामना ४ फेब्रुवारी रोजी हरारे येथे होईल. या दोन उपांत्य फेरीतील विजयी संघ ६ फेब्रुवारी रोजी हरारेमध्ये अंतिम सामना खेळतील..U19 WC, IND vs PAK: ५ बॉलमध्ये मोठा ड्रामा! वैभव सूर्यवंशीला एकाच बॉलवर दोनदा जीवदान अन् मग भारताच्या पडल्या तीन विकेट्स.भारतीय संघाला यंदा सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप (U19 World Cup) जिंकण्याची संधी आहे. या स्पर्धेतील भारतीय संघ सर्वात यशस्वी संघ आहे.उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक३ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड (पहिला उपांत्य सामना, बुलावायो) - वेळ: दु. १ वा.४ फेब्रुवारी - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (दुसरा उपांत्य सामना, हरारे) - वेळ: दु. १ वा.अंतिम सामना - ६ फेब्रुवारी (वेळ: दु. १ वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.