U19 World Cup Prize Money: भारतीय संघ विश्वविजेता झाल्यानंतरही ICC ने का दिले नाही रोख बक्षीस? जाणून घ्या खरं कारण

Why No Prize Money For U19 WC Winner Team India: शुक्रवारी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ विजेतेपदाचा मुकूट आयुष म्हात्रेच्या नेृतृत्वातील भारतीय संघाच्या डोक्यावर चढला. या स्पर्धेत भारतीय संघ शेवटपर्यंत अजिंक्य राहिला. हरारेमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडच्या (India vs England) युवा संघाला १०० धावांनी पराभूत करत सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपवर (U19 World Cup) नाव कोरले. या सामन्यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीनेही (Vaibhav Suryavanshi) सर्वांचे लक्ष वेधले. तो या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरला, तसेच त्याने अंतिम सामन्यात सामनावीर पुरस्कारही जिंकला..U19 World Cup: सचिन तेंडुलकर ते विराट कोहली... आयुष म्हात्रेच्या चॅम्पियन टीमबद्दल अन् वैभव सूर्यवंशीबद्दल कोण काय म्हणालं? पाहा.मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून विजेत्या भारतीय आणि उपविजेत्या इंग्लंड संघाला रोख बक्षीस (Prize Money) मिळाले नाही. केवळ मेडल्स आणि ट्रॉफी देण्यात आली. खरंतर वरिष्ठ स्थरावर प्रत्येक स्पर्धेसाठी आयसीसीकडून (ICC) रोख बक्षीस देण्यात येते. मात्र १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपनंतर असे कोणतेही बक्षीस भारतीय संघाला किंवा इंग्लंड संघाला मिळाले नव्हते..नेमकं कारण काय?आयसीसीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपचे व्यावसायिक स्पर्धेऐवजी युवा प्रतिभेला चालना देणारी एक विकासात्मक स्पर्धा म्हणून वर्गीकरण केले आहे. त्यामुळे या प्रणालीचा भाग म्हणून आयसीसीच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी दिली जातो. त्यामुळे आयसीसीकडून विजेत्या संघाला वेगळे बक्षीस दिले जात नाही. याच कारणामुळे भारताने शुक्रवारी १९ वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरही रोख बक्षीस मिळाने नाही..बीसीसीय देऊ शकते बक्षीसतथापि, जरी आयसीसीकडून युवा संघाला बक्षीस मिळाले नसले, तरी बीसीसीआयकडून (BCCI) बक्षीस रक्कमेची घोषणा होऊ शकते. कारण यापूर्वीही बीसीसीआयने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर बक्षीसं दिली आहेत. २०२२ मध्ये जेव्हा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप भारताने यश धुलच्या नेतृत्वात जिंकला होता, तेव्हा बीसीसीआयकडून प्रत्येक खेळाडूला ४० लाख रुपये आणि सपोर्ट स्टाफ सदस्याला २५ लाख रुपये बक्षीस दिले होते. तसेच २०२३ आणि २०२५ मध्ये १९ वर्षांखालील महिला वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय युवा महिला संघाला बीसीसीआयकडून ५ कोटी रुपये बक्षीस मिळाले होते. त्यामुळे यंदाही आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वातील भारतीय संघासाठी बीसीसीआयकडून बक्षीस मिळू शकते..U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक.अंतिम सामन्यात भारताचा विजयअंतिम सामन्यात भारताकडून वैभव सूर्यवंशीने ८० चेंडूत १७५ धावांची मोठी खेळी केली. तसेच आयुष म्हात्रेने ५३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने ५० षटकात ९ बाद ४११ धावांचा डोंगर उभारला होता. त्यानंतर इंग्लंडकडून सॅलेब फाल्कोनरने ६७ चेंडूत ११५ धावांची खेळी केली होती, तसेच बेन डावकिन्सने ६६ धावांची खेळी केली. मात्र इंग्लंडचा संघ ४०.२ षटकात ३११ धावांवर सर्वबाद झाला. गोलंदाजी करताना भारताकडून आरएस आंब्रिशने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर इंग्लंडकडून जेम्स मिन्टोने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.